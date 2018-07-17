Сирия и Иран в центре переговоров между Трампом и Путиным

В результате встречи в Хельсинки Вашингтон мог бы избавиться от балласта в виде Сирии в обмен на вывод из боя Ирана в данном регионе, добытый с помощью Москвы, пишет журналистка французской газеты Le Figaro Лора Мандевиль.

Способна ли Сирия стать предметом "сделки" между Путиным и Трампом? Это один из главных вопросов, ставившихся в понедельник, когда два президента встретились на своем первом двустороннем саммите. Не предрешая результаты, многие эксперты сходятся во мнении о том, что здесь существует благоприятная почва для сближения, пусть и незначительного, в то время как по Украине ожидать нечего, говорится в статье.

Сам факт того, что президент США не раз высказывал желание вывести американские войска из Сирии, отражает его инстинктивное стремление уменьшить американские военные обязательства за рубежом и убеждение в том, что с учетом присутствующих там войск наилучшее, что следует сделать, - это оставить сирийское поле боя России, которая внедрилась туда как господствующая сила, поддерживающая Башара Асада, и отдать ей де-факто бразды правления страной, идущей по пути восстановления. В ответ на подобное освобождение от обязательств Дональд Трамп желал бы добиться помощи Путина для хотя бы частичного удаления Ирана из Сирии и ослабления регионального могущества Тегерана, что представляет собой основополагающую ось американской политики на Ближнем Востоке, отмечает Мандевиль. О такой потенциальной сделке немало написано, однако некоторые эксперты выражают недоумение и обеспокоенность... Уйти с поля боя ради призрака российского обещания?

Сделка по принесению в жертву Украины ради выигрыша в Иране сегодня, похоже, совершенно исключена - у Трампа нет никакой возможности действовать через голову Конгресса в вопросе о санкциях. Но возникает вопрос о том, возможно ли, несмотря ни на что, хотя бы ограниченно сдвинуть рубежи по Сирии, отмечает политолог и арабист Жиль Кепель, которому удалось опросить официальных уполномоченных по этому досье в Москве. "Я полагаю, что Трамп готов вывести свои войска, поскольку он не хочет, чтобы ситуация развивалась по иракскому сценарию. Что касается Путина, то хотя он великолепно разыграл свою партию с 2013 года для навязывания своего решения в Сирии, он задумывается о горестях афганской авантюры, а значит, хочет снизить интенсивность конфликта. Он желает двигаться в сторону политического решения и, кстати, здорово отругал Башара на конференции в Сочи, сочтя, что тот ничего не предпринимает в этом направлении", - утверждает эксперт по Ближнему Востоку в Высшей нормальной школе (École normale supérieure) в Париже.

"Русские ведут в Сирии сложную игру. Можно сказать, что у них там четыре жены: иранцы, которые служат пехотинцами на земле; израильтяне, которым они позволяют бомбить иранские позиции на том основании, что Израиль вправе защищаться; саудиты, с которыми они работают для поддержания высокой цены на нефть; турки, с которыми они тоже работают, при этом всячески поддерживая свои исторические отношения с курдами... Словом, русские находятся в господствующем положении, однако они тоже зависят от сложных альянсов", - продолжает Кепель. По его мнению, "цель Путина представляется очевидной - выпроводить американцев, но Трамп, несомненно, не уйдет из курдской зоны безвозмездно, так как инвестор-застройщик знает, что если ты уступишь земельный участок, то твое место займут враги".

Большой загадкой остается понимание того, до чего дойдут русские в "выбрасывании" иранцев и станут ли они выкручивать им руки с целью подтолкнуть их к уходу из южной зоны, чтобы тем самым предоставить гарантии Вашингтону, рассуждает автор статьи.