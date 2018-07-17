Мундиаль: они думали, что смогут остаться и работать в России, но стали жертвами обмана

Десятки человек, многие из них нигерийцы, неофициально купили паспорта болельщика, выдаваемые на время ЧМ. Сегодня они оказались в безвыходной ситуации, пишет журналистка Le Journal du Dimanche Анн-Шарлот Дюссо.

"Я думаю, мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года - многократный, я повторяю, безвизовый режим", - заявил Владимир Путин в воскресенье вечером, тем самым отодвигая срок 25 июля. Таким образом, болельщики, присутствовавшие на ЧМ, смогут при желании вернуться в Россию в 2018 году столько раз, сколько захотят, поясняет журналистка.

Однако у такого решения оказалась отнюдь не праздничная сторона. Посредством данного документа был совершен обман: людей заставили поверить в то, что "паспорт болельщика" разрешает не только жить, но и работать в России. И стали продавать его вне официальной системы, установленной российским правительством, отмечает автор статьи.

"Когда мы приехали сюда, то обнаружили обман, с нас взяли деньги и обманули", - рассказали AFP два нигерийца, 21-летний Исмаил Оламлекан и его брат Садык. В общей сложности агент из Лагоса взял с них за документ и авиабилеты 2,4 тыс. евро.

Подобно им, многие нигерийцы приехали в Россию на ЧМ, в надежде остаться здесь жить и работать и даже поступить в футбольную команду, говорится в статье.

"Я играю в футбол в Нигерии. Агент мне сказал, что я смогу также построить карьеру футболиста в России", - признался Исмаил.

В московском аэропорту Внуково во вторник ночевали десять нигерийцев, так продолжается уже несколько дней, они спят прямо на полу. Вдобавок к изначальному надувательству их агент аннулировал их обратные билеты, чтобы получить возврат средств, указывает Дюссо.

В центре Москвы 50 нигерийцев также провели ночь перед посольством Нигерии. Оно заверило AFP в том, что предоставило приют 57 нигерийцам и сотрудничает с российскими властями по поводу возвращения на родину пострадавших от обмана нигерийцев.

Братья Оламлекан еще ничего на сообщили родителям, которые наделали долгов ради того, чтобы профинансировать их поездку в Россию в надежде, что они найдут там работу, описывает журналистка.

"Все эти люди думали, что едут в Россию в профессиональную командировку, посредники сказали им, что здесь легко найти работу. Но они ее не найдут. Все, что они могут здесь делать, - это продавать наркотики. Их просто надули. Теперь финансовую сторону их репатриации должны на себя взять эти перевозчики, а не российское государство", - так отреагировала Юлия Силуянова, координатор Общественного движения против рабства "Альтернатива".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что эта проблема должна решаться болельщиками при содействии посольств их стран. "Вы не можете исключить возможность того, что некоторые наши иностранные гости используют чемпионат мира по футболу с тем, чтобы так или иначе попытаться, зачастую нелегально, пересечь российские границы для въезда в какую-то европейскую страну", - сказала Захарова.