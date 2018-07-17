Убийство Анны Политковской: ЕСПЧ обвиняет Россию в ненадлежащем расследовании

Шесть человек, непосредственно осуществивших убийство, были приговорены российскими судебными органами к длительным срокам тюремного заключения, однако заказчики так и не были установлены, говорится в редакционной статье Le Monde.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник 17 июля осудил Россию за ненадлежащее расследование убийства в октябре 2006 года журналистки Анны Политковской, известной своими расследованиями о нарушениях прав человека в Чечне и критикой, направленной против Владимира Путина, пишут авторы статьи.

"Для убийств такого рода расследование нельзя считать надлежащим, если не было предпринято никаких усилий для установления заказчика", - утверждает судебный орган Совета Европы.

Судьи из Страсбурга подчеркивают, что российские власти разработали "основную теорию" с участием одного предпринимателя, проживавшего в Лондоне и сегодня умершего, однако ни один документ так и не был представлен для подтверждения этой гипотезы, передают журналисты.

"Государство должно было изучить доводы истцов (семьи жертвы. - Прим. Le Monde), согласно которым в организации убийства могли быть замешаны агенты ФСБ (российских спецслужб. - Прим. Le Monde) или представители чеченской администрации", - продолжают судьи.

Российские власти обязаны выплатить матери, сестре и двум детям убитой журналистки 20 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб, передает редакция.