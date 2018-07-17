Помогла ли России администрация Трампа заставить замолчать критика Путина?

В ноябре прошлого года Игорь Рудников находился у себя в квартире в Калининградской области, когда к нему явились нежданные гости - сотрудники ФСБ в масках. Они обвинили Рудникова, активного депутата-оппозиционера и главного редактора газеты, в попытках шантажировать высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов и арестовали его, пишет Newsweek.

Газета Рудникова "Новые колеса" заработала себе репутацию на разоблачении государственной коррупции. Недавно она опубликовала статью, в которой ставился вопрос, как государственный чиновник Виктор Леденев, генерал Следственного комитета, приобрел элитный дом на берегу озера. Однако главный редактор опроверг обвинения в том, что он потребовал 50 тыс. долларов от Леденева за прекращение публикаций статей о нем.

"По словам Рудникова, следователи отвезли его в управление и допрашивали в течение нескольких часов, избив так сильно по дороге туда, что позже он потерял сознание. По его словам, ему сломали руку, ребра, и он получил сильное сотрясение мозга", - говорится в статье.

Однако обвинения в шантаже были не единственной проблемой Рудникова с законом. Сотрудники ФСБ также заявили, что нашли американскую грин-карту во время обыска в доме редактора. С 2014 года отказ сообщить о виде на жительство или двойном гражданстве является уголовным преступлением, напоминает издание.

"Рудников снова отверг обвинение, но на фоне новостей, что он является обладателем грин-карты, региональный парламент Калининграда быстро проголосовал за то, чтобы лишить его статуса законодателя. Когда он позже оспорил это решение в суде, российские следователи заявили судье, что у них есть доказательство из неоспоримого источника - правительства США. Прокуратура предоставила, по ее версии, копию письма - так называемой дипломатической ноты - от посольства США в Москве в российский МИД. В документе говорилось, что Рудников имеет вид на жительство в США и является обладателем грин-карты с августа 2013 года", - говорится в статье.

"Если утверждения прокуратуры верны, то администрация Трампа нарушила давний дипломатический протокол, по сути дела, чтобы помочь России в ее давлении на оппозиционера. Бывшие дипломаты и иммиграционные эксперты говорят, что передача информации о виде на жительство в США иностранным государствам в таких условиях была бы необычной, особенно когда речь идет о критиках правительств в странах, которые, по мнению США, являются их противниками", - отмечает издание.

Бывший дипломат Госдепартамента сообщил Newsweek на условиях анонимности, что у США было право отказать России в любом запросе на информацию о Рудникове.

Предполагаемая дипломатическая нота США была датирована 19 января - два месяца спустя после ареста Рудникова и новостных сообщений о его деле. Но Рудников и его адвокат выдвинули собственную теорию: документы были поддельными, сфабрикованными российскими властями с целью репрессировать критика, говорится в статье.

Так или иначе, последствия были быстрыми. Суд привел предполагаемую дипломатическую ноту в качестве основания отклонить апелляцию Рудникова, а также отказать ему в освобождении под залог: американская грин-карта означала, что он может бежать. Службы безопасности совершили рейд в офисе его газеты и конфисковали компьютеры журналистов, а власти приступили к мерам по блокированию ее сайта, пишет автор.

"Сейчас Рудников ожидает суда в московской тюрьме "Лефортово", ему угрожает до 15 лет лишения свободы, если его признают виновным в шантаже", - пишет издание.

Ни Госдепартамент в Вашингтоне, ни посольство США в Москве не прокомментировали Newsweek, была ли дипломатическая нота подлинной и предоставили ли американские официальные лица сведения о Рудникове Москве. ФСБ не ответила на запрос о комментарии.

"Эта противоречивая ситуация возникла на фоне изменения во внешней политике администрации Трампа, которая меньше ориентирована на ценности, такие как права человека, и больше на результаты, такие как экономическое развитие. Госдепартамент практически отказался от ранее распространенной практики выражения озабоченности по поводу сообщений о политически мотивированных арестах или насилии в России, а также в других местах", - отмечает издание.