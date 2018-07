17 июля 2018 г. Мэтт Апуццо, Кэти Беннер и Шэрон Лафраньер | The New York Times Марии Бутиной, пытавшейся устроить встречу Трампа и Путина "по неофициальным каналам", предъявлены обвинения как российскому агенту "Россиянке, которая пыталась организовать тайную встречу Дональда Дж.Трампа и российского президента Владимира В.Путина во время президентской кампании 2016 года, в понедельник были предъявлены обвинения в сотрудничестве с американцами с целью осуществления тайных российских попыток повлиять на американскую политику", - пишет The New York Times. Журналисты сообщают: "Согласно протоколам судебных заседаний, по просьбе высокопоставленного должностного лица российского правительства эта женщина, Мария Бутина, налаживала связи через Национальную стрелковую ассоциацию (N.R.A.), религиозные организации и Национальный молитвенный завтрак, чтобы попытаться привести Республиканскую партию к более пророссийской политике". В воскресенье Бутину арестовали, а в понедельник привезли в суд. Авторы замечают: в то время, как Трамп на саммите в Хельсинки пренебрежительно высказался о расследовании российского вмешательства в выборы в США, Минюст США в обвинительных заключениях в отношении сотрудников ГРУ и материалах судебного дела Бутиной "обрисовал картину многогранных российских попыток повлиять на выборы путем компьютерного шпионажа, инициатив по налаживанию личных связей и содействия американских посредников. Хотя в понедельник Путин отрицал какую-либо причастность к таким действиям, документы из судебного дела продемонстрировали, что Бутина говорила партнерам, что ее тайные усилия одобрялись администрацией Путина". По утверждениям газеты, Бутина "была причастна к двум неудачным попыткам организовать встречи Трампа и Путина в 2016 году". Авторы уточняют: "В обвинениях, обнародованных в понедельник, не упомянуто имя Трампа, но из них ясно, что попытки Бутиной завязать связи были элементом тщательно выстроенной российской разведывательной операции". Между тем адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что она "не агент Российской Федерации", и назвал обвинения раздутыми. Издание подчеркивает, что обвинения Бутиной предъявили прокуроры по делам национальной безопасности, а не спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий версию о вмешательстве России в президентские выборы и сговоре избирательного штаба Трампа с российскими официальными лицами. "Бутина въехала в США в 2016 году по студенческой визе, но план, в рамках которого она работала, относится к 2013 году", - говорится в статье. "Минюст заявил, что Бутина действовала по просьбе неназванного высокопоставленного должностного лица российского правительства. Ранее он был идентифицирован как Александр Торшин, заместитель председателя российского Центробанка, человек, которого связывали как с российскими спецслужбами, так и с организованной преступностью", - говорится в статье. "Бутина считала Национальную стрелковую фссоциацию могущественной силой для изменения политики республиканцев, как демонстрируют протоколы судебных заседаний", - пишут корреспонденты. "В протоколах судебных заседаний название N.R.A. не упоминается, но о ее связях с Бутиной и Торшиным сообщалось раньше", - говорится в статье. Газета утверждает: "В мае 2016 года Торшин и Бутина выдвинули предложение о встрече Трампа и Путина во время ежегодного съезда N.R.A. в Луисвилле, штат Кентукки. Джаред Кушнер, зять Трампа, отклонил предложение. Но Дональд Трамп-младший, старший сын президента, все же встретился с Торшиным и Бутиной на ужине, который спонсировался N.R.A., хотя юрист Трампа назвал эту встречу недолгой". "Бутина и Торшин присутствовали на нескольких мероприятиях, проводимых организациями, которые аффилированы с республиканцами, в том числе на двух Национальных молитвенных завтраках - в 2016 и 2017 года. В одном электронном письме Бутина написала, что Торшин предложил, чтобы Путин присутствовал на Завтраке в феврале 2017 года, на котором выступал Трамп. "През. Путин не сказал "нет"!" - написала Бутина в письме", - пишет издание. "Газета The New York Times ранее сообщала, что Бутина наладила тесные взаимоотношения с Полом Эриксоном - членом N.R.A., консервативным активистом с большим стажем - который участвовал в попытках организовать встречу Путина и Трампа", - говорится в статье. Журналисты подчеркивают, что Эриксон не упоминается в протоколах судебных заседаний и никакие обвинения ему не предъявлены. Источник: The New York Times