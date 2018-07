17 июля 2018 г. Мишель Голдберг | The New York Times Трамп показал миру, что он лакей Путина "Даже тех, кто ничего не ждал от саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшегося в понедельник, едва ли не ошарашило рабское и подхалимское поведение американского президента", - отмечает Мишель Голдберг в The New York Times. "В воскресенье министерство юстиции обвинило 12 служащих российской военной разведки в преступном заговоре о вмешательстве в выборы 2016 года и саботаже штаба Хиллари Клинтон. В тот же день являющийся подчиненным Трампа директор Национальной разведки Дэн Коутс произнес речь об уязвимости Америки перед кибератаками, в частности, со стороны России", - напоминает журналистка. "Я пришел сказать, что красные лампочки опять мигают", - сказал Коутс, сопоставляя происходящее с кануном 11 сентября. "Однако, стоя рядом с Путиным в Хельсинки в понедельник, Трамп встал на сторону российского президента против американских спецслужб, изрыгая ложь и теории заговора", - указывает журналистка. Самым зловещим моментом пресс-конференции Голдберг называет проявленную Трампом готовность предоставить России право допрашивать критиков Путина в Америке в обмен на разрешение ФБР допрашивать американцев в России. Путин конкретно упомянул своего "злейшего врага" Билла Браудера. "Я давно знаю, что Путин старается разными уловками устроить мой арест за границей и экстрадировать меня назад в Россию", - сказал Браудер журналистке. "Мороз по коже от того, что Трамп проявил готовность помочь Путину с этой вендеттой", - комментирует Голдберг. "Некоторые сомневаются, что Трамп - российская марионетка, именно потому, что его преданность Путину настолько прямая и неприкрытая. Им следует подумать о случае Марии Бутиной, нашумевшем по всему миру всего за несколько часов до встречи Трампа с Путиным", - говорится в статье. "Если бы была причина сомневаться, что она - российская шпионка, то только одна: от русской шпионки ожидали бы более коварного поведения", - отмечает журналистка. "Это полезный урок тем, кто оценивает поведение Трампа. Иногда всё настолько плохо, насколько кажется", - говорится в статье. Источник: The New York Times