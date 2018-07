17 июля 2018 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Свидетели Иеговы, бегущие от гонений в России, ищут убежища в Финляндии "Сергей Авилкин, один из сотен россиян, которые теперь укрываются в Финляндии, чтобы избежать ареста в качестве "экстремистов" в своей родной стране, совершенно не интересуется ни политикой, ни политиками и говорит, что всегда следовал библейской заповеди "Отдавайте кесарево кесарю", - пишет корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс. 42-летний Авилкин, отец троих детей, хотел бы, чтобы Трамп спросил у Путина: почему россияне, которые платят налоги, соблюдают законы и приемлют христианские ценности, продвигаемые Кремлем, вынуждены бежать из своей страны? "Мы не воруем, не курим, не пьем, всегда стараемся вести себя законопослушно", - сказал Авилкин, ожидающий рассмотрения прошения о политическом убежище в Финляндии. "Но я стопроцентно уверен, что если бы я не уехал, то теперь сидел бы в тюрьме", - добавил Авилкин. "Как и большинство других россиян, которые ищут убежища в Финляндии, Авилкин и его семья - свидетели Иеговы, они принадлежат к христианской конфессии, которую российский Верховный суд в апреле прошлого года объявил "экстремистской" организацией и фактически поставил вне закона", - поясняет издание. Газета отмечает, что президенты России и США при своей встрече в Хельсинки не обсуждали судьбу российских свидетелей Иеговы. "Но Авилкин, его жена Лена, их трое детей школьного возраста и примерно 300 других россиян, рассеянные по лагерям беженцев и дешевым арендованным квартирам в Финляндии, - живое мрачное напоминание о помехах, редко упоминаемых Трампом, но все же совершенно реальных, - помехах для его желания "ладить с Россией". Постановление российского суда, которое отнесло христиан, читающих Библию и отвергающих любое насилие, к той же категории "экстремизм", что и сторонников "Исламского государства"*, стало сигналом к жестким гонениям по всей России. Штаб-квартира свидетелей Иеговы в окрестностях Петербурга была конфискована государством, полиция провела обыски в залах молитвенных собраний по всей стране, десятки верующих были арестованы", - говорится в статье. Госдепартамент США высказал свою крайнюю обеспокоенность этим, но Трамп пока не высказывался, отмечает газета. По данным издания, те немногочисленные прошения об убежище, которые рассмотрела финская сторона, были отклонены. Автор пересказывает слова Ану Карппи, сотрудницы миграционной службы Финляндии: "хотя российские власти определенно "принимают меры" против свидетелей Иеговы, суровость кампании в разных регионах разнится". По сообщению норвежской организации Forum 18, сейчас под следствием в России находятся более 50 свидетелей Иеговы по уголовным обвинениям в "экстремизме". Издание утверждает: "В отличие от многих религиозных организаций, свидетели Иеговы (в России их больше 170 тыс., в мире - более 8 млн) проводят политику политического нейтралитета и не сформировали каких-то могущественных лоббистских механизмов ни в Вашингтоне, ни в Москве". "Хотя решение свидетелей Иеговы не заниматься политикой и жить по библейским заповедям - возможно, плюс в их пользу в России, им несвойственен патриотический пыл, а всемирная штаб-квартира их организации находится в США, что делает их весьма подозрительными лицами в глазах Православной церкви и российского государства", - полагает автор. Другой свидетель Иеговы Валерий Кикот говорит, что в России хорошо зарабатывал. "Я никогда не был против Путина, и, если бы власти не ополчились против нас, я определенно остался бы в России", - сказал он. Теперь он с женой и двумя маленькими детьми занимает комнату в доме для беженцев в Турку. "Мы так поняли, что они (власти. - Прим. ред.) могут в любой день прийти в наш дом и отобрать у нас детей, - сказал Кикот. - Мы были вынуждены уехать". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times