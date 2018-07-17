Сочный поцелуй, подаренный Трампом Путину, скрепил новый мировой порядок

Президент Дональд Трамп представил свою встречу в понедельник с российским президентом Владимиром Путиным как шаг "к лучшему будущему", пишет Politico.

"Но международное сообщество оценивает это иначе: саммит в Хельсинки стал проявлением нового мирового порядка", - отмечает автор статьи Кристофер Каделаго.

На обратном пути после недельной поездки в Европу Трамп выставил друзей Америки как ее "врагов" и представил Россию, бывшую супердержаву, о которой его предшественник снисходительно отозвался как о слабеющем региональном игроке, как имеющую достаточную значимость, чтобы быть соперником США, говорится в статье.

Уважение президента США к Путину резко контрастировало с его все более жесткими заявлениями в адрес Европы, которые расшатывают международный порядок до пока что неясной степени, считает автор. Похожие события разыгрались в прошлом месяце в Сингапуре, когда Трамп оставил союзников, включая Канаду, в замешательстве, покинув саммит G7 ради встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которого он назвал "крутым" и "очень умным".

Для Трампа, который часто выражает свои взгляды на торговлю и экономику в терминах игры в одни ворота, его дружелюбие в отношении страны или региона может быть измерено степенью, до которой они считаются экономической угрозой США, отмечают эксперты. С этой точки зрения Европа и Канада намного опаснее России, указывает Каделаго.

"Сейчас ЕС не приходит на ум, но они - враги, - заявил Трамп в ответ на вопросы журналистов. - Россия - враг в некоторых отношениях. Китай - враг с экономической точки зрения, однозначно враг".

Выговор Трампа в ходе его последнего визита так задел Германию, что ее министр иностранных дел заявил, что у него нет другого выбора, кроме как поверить, что Европа больше не может рассчитывать на президента США и должна начать еще больше опираться на собственные ресурсы, отмечает автор статьи.

Трамп в понедельник обвинил американскую "глупость" за исторически напряженные отношения с Россией и осудил расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, назвав его "фальсифицированной охотой на ведьм".

"Это означает, что президент США, кажется, проявляет больше доверия к заявлениям Владимира Путина, чем к заявлениям своих разведчиков, правоохранительных органов и органов национальной безопасности", - прокомментировал заявления Трампа на саммите Кристофер Пребл, вице-директор по оборонным и внешнеполитическим исследованиям в Cato Institute (Вашингтон).

При этом Пребл призвал скептиков не сбрасывать со счетов возможные долгосрочные выгоды для отношений США с Россией, а не с Европой.