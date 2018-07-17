Почему европейцы снова должны испытывать страх

В Хельсинки на саммите встретились два президента, которые считают многосторонние соглашения ненужными ограничениям своего собственного суверенитета. Европе это ничего хорошего не сулит, уверен московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"Отправные точки для переговоров у американского магната и агента КГБ были разными - по-разному они оценивают и успехи", - пишет журналист. "Торговая война, которую развязал Трамп, и споры в ходе саммита НАТО в Брюсселе свидетельствуют о том, что Трамп-бизнесмен судит о сделке по тому, кто сколько денег платит. Инвестор хочет заработать. Для сотрудника КГБ, напротив, речь идет о людях. Однажды президент Путин так описал свою профессию: он "специалист по общению с людьми".

По мнению Ханса, "страхи в связи с тем, что опытный кагэбэшник Путин сможет одурачить торговца недвижимостью Трампа в ходе переговоров с глазу на глаз в Хельсинки были небеспочвенны". Президент США еще за завтраком написал в Twitter о том, что считает виновной в плохих отношениях с Россией "глупую" политику Америки в прошлом.

"То есть не насильственное присоединение Крыма негативным образом сказалось на отношениях, не война с соседней Украиной, не поддержка Москвой Асада, травящего газом свой народ, и не сбитый российской ракетой пассажирский самолет - не говоря уже об атаках российских хакеров, государственных СМИ и армий троллей на демократию в Америке и Европе. Конечно, во всем снова виноват Обама. Российское руководство охотно кивает в знак согласия с подобными тезисами", - передает Ханс.

Путин, продолжает журналист, "мог собирать урожай" еще до начала саммита. "Чтобы посеять страх внутри НАТО, как это удалось сделать Трампу с помощью пары дерзких фраз, Кремлю потребовались бы большие инвестиции". Теперь, после финала ЧМ-2018 в Москве, в Хельсинки у президентов России и США состоялся разговор на равных, как того всегда требовал Путин. Ну и кто теперь будет утверждать, что Россия находится в международной изоляции? - пишет автор публикации.

Путин, считает Ханс, добился своих целей по большей части еще до саммита. Ему изначально было понятно, что многого от встречи с президентом США ждать не приходится - "в вопросе санкций против России Конгресс заранее предусмотрительно связал Трампу руки".

Трампу же было важно продемонстрировать успех с учетом обвинений в слишком тесных контактах с Россией: плохие отношения с Россией - вина Обамы, хорошие - заслуга его, Трампа. "Посыл Трампа таков: тот, кто требует разобраться в российском вмешательстве в ход президентских выборов в США и критикует готовность Трампа нивелировать проступки России, посягает на мир во всем мире и рискует развязать ядерную войну", - пишет автор.

Путину, этому "специалисту по общению с людьми", оставалось лишь просигнализировать Трампу о понимании и поддержке, считает Ханс. Позднее, на совместной пресс-конференции, он встал на сторону главы Белого дома, когда американские журналисты атаковали того острыми вопросами. "В то время как Трамп сводит на нет дипломатические усилия предшественников и выставляет себя гением переговоров, он сам себя загоняет в ситуацию, когда необходимо демонстрировать результаты. А для этого ему надо снова говорить с Путиным. С точки зрения Кремля это выглядит так: следует обхаживать того, кто делает то, что выгодно Москве, - разрушает международную изоляцию, вносит хаос в НАТО и ЕС, подрывает веру в принципы свободного мира", - говорится в статье.

В Хельсинки, подытоживает автор, в начале 1970-х начался процесс, который способствовал сдерживанию угрозы войны на континенте. "Сегодня же мы наблюдаем откат назад: здесь встречаются два президента, которые считают многосторонние соглашение ненужными ограничениями собственного суверенитета", - пишет Ханс.