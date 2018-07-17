Все становится лучше, а мы все равно жалуемся

"Везде расисты, сексисты, беженцы, мечтатели, повсюду разрушение окружающей среды, загрязнение, везде бедность, болезни, перегрузка, стресс и эмоциональное выгорание. Однако апокалипсическое восприятие обманывает, - пишет на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger Себастьян Херманн. - Во многих областях мы достигли таких больших успехов, что беспокойство, злость и ярость распространяются теперь на мелкие проблемы, которые раньше были практически за пределами нашего восприятия".

Психологи Гарвардского университета под руководством Дэвида Левари и Даниэля Гилберта пришли к выводу: "Когда проблема решается, люди рефлекторно расширяют ее определение. Когда проблемы встречаются реже, они автоматически видят проблемы в большем количестве обстоятельств". Результаты проведенных исследователями экспериментов показывают, что чем больше мир меняется в положительную сторону, тем критичнее мы к нему относимся, передает Херманн.

В одном из исследований участники эксперимента должны были находить и считать появляющиеся на дисплее синие точки. Точки были окрашены в однозначно фиолетовый цвет, промежуточные оттенки и однозначно синий цвет. Как только психологи уменьшали количество синих точек, изменялось и восприятие участников эксперимента: они расширяли свое понятие синего цвета и расценивали фиолетовые точки как синие. Такое восприятие сохранялось и при изменении условий: даже когда испытуемых предупреждали о том, что синих точек будет появляться меньше, а за точный подсчет им обещали денежное вознаграждение, они все равно часто относили фиолетовые точки к синим.

Этот феномен подтвердился и в другом эксперименте: участники исследования должны были находить среди изображений лиц с нейтральным или дружелюбным выражением лица, вызывающие опасения. Как только изображения с гневными лицами стали появляться реже, участники эксперимента стали расценивать нейтральное выражение лица как угрожающее, говорится в публикации.

В медицине подобный феномен обнаружил еще в 1980-е годы психиатр Артур Барски, назвав его "парадоксом здоровья": люди жалуются тем чаще, чем в более здоровом обществе они живут.

Опасным такое восприятие может быть и в политических конфликтах, имеющих моральный подтекст. Например, в дебатах о беженцах: количество новых мигрантов может сокращаться, однако возмущение в правом спектре не будет спадать, а, наоборот, будет увеличиваться, отмечает Херманн.

То же самое касается и левого спектра политики, продолжает журналист. Судя по дебатам о феминизме, ситуация с правами женщин и равноправием в западных обществах еще никогда не была такой плохой, как сейчас. Однако эксперименты Гилберта доказывают: в вопросе равноправия было сделано так много положительного, что даже мелкие проступки теперь все чаще расцениваются и презираются как сексизм и женоненавистничество.

Возмущение в нашем обществе велико именно потому, что многое в мире поменялось в лучшую сторону. "Современные общества достигли огромных успехов в решении многочисленных проблем. Уровень бедности, безграмотности, насилия и детской смертности сильно сократился - и, тем не менее, большинство людей думают, что мир меняется в худшую сторону", - отмечают психологи из команды Гилберта.