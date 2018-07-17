Правдивая история о том, как загадка убийства семьи Романовых в России была разгадана благодаря ДНК принца Филиппа

"На новой выставке в Музее науки будет рассказана правдивая история о том, как герцог Эдинбургский помог воссоздать историю убийства царя Николая II и его семьи: детально показано, как ДНК герцога стала ключом к разгадке", - сообщает журналистка The Telegraph Ханна Фёрнесс, подразумевая принца Филиппа - супруга королевы Великобритании Елизаветы II. Выставка "Последний царь: кровь и революция" откроется в Лондоне в сентябре.

"Герцог, предложивший образец своей крови специалистам, которые пытались опознать останки, найденные в безымянных захоронениях в 1991 году (в оригинале ошибочно - в 1993-м. - Прим. ред.), "совпал" по результатам анализов с царицей и ее дочерьми - своими родственницами по материнской линии; тем самым раз и навсегда доказано, какая судьба постигла царскую семью. Исследования этой группы специалистов, подробности которых были доселе известны только ученым, будут впервые представлены на всеобщее обозрение: на выставке будут экспонироваться схемы ДНК самого царя, а также подробности того, как герцог предоставил пять кубических сантиметров своей крови", - говорится в статье.

Издание пишет: "Герцог - двоюродный внук царицы, ее старшая сестра Виктория Маунтбеттен - его бабушка по материнской линии. Его пригласили помочь расследованию убийства царицы доктор Питер Джилл и его команда из Службы криминалистики - ученые, которые, применив анализ митохондриальной ДНК, доказали "практически бесспорно", что останки, найденные в июле 1991 года в могиле в Екатеринбурге, принадлежат Романовым".