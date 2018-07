17 июля 2018 г. Марина Литвиненко, Эндрю Фоксолл | The Times Путин осмелел из-за бездействия по делу об убийстве Литвиненко "Убийство Александра Литвиненко в 2006 году радиоактивным полонием-210 должно было стать переломным моментом в отношениях Великобритании с Россией, но не стало. Более десяти лет назад Великобритания решила не принимать меры против России. Последствия этого решения ощущаются по сей день - от Уилтшира до Вашингтона", - заявляют в The Times вдова Александра Литвиненко Марина и директор центра исследования России и Евразии в Henry Jackson Society Эндрю Фоксолл. "Да, в то время российских разведчиков выслали из Лондона, сотрудничество с российскими властями было сведено к минимуму, и на Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, двоих россиян, ставших главными подозреваемыми в убийстве Александра, были наложены санкции. Но, по существу, Кремль убил британского гражданина на лондонской улице и вышел сухим из воды", - говорится в статье. "Справедливости ради, британская политика в отношении России (как и западная политика в целом) изменилась в последние годы. Теперь Великобритания относится к России как к враждебной стране и Совет по национальной безопасности признал ее угрозой высшего порядка, - признают авторы. - Лондон был на передовой принятых ЕС мер по одобрению экономических санкций против России в 2014 году и с тех пор играет ключевую роль в их поддержании. И Великобритания стойко поддерживает более жесткое отношение НАТО к защите уязвимых государств, находящихся на его передовой линии в Восточной Европе: трех государств Балтии и Польши". "Однако слабый ответ Великобритании на убийство Александра только способствовал тому, что Путин осмелел", - говорится в статье. Источник: The Times