Крушение MH17: российские кукловоды остаются безнаказанными

"Пять лет назад был сбит "Боинг" - погибло 298 человек. Теперь имеется список подозреваемых офицеров, однако российские кукловоды остаются безнаказанными", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По данным международной следственной группы JIT, смертоносная ракета, сбившая малайзийский пассажирский самолет 17 июля 2014 года, была запущена Россией. Москва, в свою очередь, "всячески отрицает это, обвинив в крушении сначала украинских военные самолеты, а потом украинскую ракету "Бук", отмечает автор статьи Штефан Шолль.

"Тем не менее, Нидерланды намерены начать судебное разбирательство, первое заседание должно состояться в марте следующего года. Пока прокуратурой названы имена четырех подозреваемых, трех россиян и одного украинца, которые в 2014 году воевали в качестве командиров повстанцев в Донбассе. Наиболее известным из них является Игорь Стрелков, он же Гиркин, экс-сотрудник российской спецслужбы, который тогда командовал повстанцами, будучи "министром обороны". (...) Кроме него называется также имя Сергея Дубинского, сотрудника российской военной спецслужбы, руководившего службой безопасности повстанцев и, по данным JIT, координировавшего транспортировку "Бука" в город Снежное. Два других подозреваемых, российский заместитель Дубинского Олег Пулатов и его украинский подчиненный Леонид Харченко, якобы сопровождали транспортировку системы "Бук", - говорится в статье.

"Но ни один из этой четверки, вероятно, не отдавал приказ о применении системы "Бук" на восточноукраинском поле боя, - отмечает Шолль. - "Тот, кто знаком с российской системой отдачи приказов, знает, что такое распоряжение отдала более высокая инстанция, нежели командование зенитной бригады или российских военно-воздушных сил", - говорит военный эксперт из Киева Алексей Мельник. В доказательственных материалах JIT имеется запись телефонного разговора другого руководителя повстанцев с советником российского президента Владиславом Сурковым, который говорит о том, что "самые старшие товарищи, старше не бывает, кто там отвечает за военную историю", обещали в скором времени оказать помощь".

"Многие наблюдатели предполагают, что само решение сбить самолет было принято командиром бригады, обслуживавшей систему "Бук". В том числе и потому, что у него отсутствовала станция обнаружения цели, с помощью которой можно было идентифицировать "Боинг" как гражданский самолет. "Старшие товарищи" якобы отказались поставлять этот дополнительный компонент "Бука" из-за соблюдения секретности. "Ведь "Бук" использовался в кровавой псевдовойне, ведение которой Россия отрицала", - говорит московская журналистка Юлия Латынина".

"Но Мельник опасается, что расследование JIT все больше тормозится политикой. "Попытка составить иерархию ответственных повстанцев во главе со Стрелковым создает впечатление, что нужно отвести внимание от Путина", - говорит он. Очевидно, Нидерланды и Запад отрешились от собственных правовых принципов из-за страха перед гневом россиян, возможно, и из-за экономических интересов", - передает Frankfurter Rundschau.