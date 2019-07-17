"Бегпэкеры": туристы попрошайничают в бедных странах - местные жители возмущены

"Бегпэкеры" приезжают в бедные страны и клянчат там деньги на путешествия. Власти некоторых стран намерены противодействовать наглым туристам", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"У них нет денег на путешествия, но отказываться от них они не собираются: феномен "бегпэкеров" встречается сегодня преимущественно в Юго-Восточной Азии. Речь идет о туристах из более обеспеченных стран, которые хотят за минимальные деньги путешествовать по миру - и вместо того, чтобы работать, они, очевидно, нашли идеальное решение в том, чтобы выпрашивать деньги у местных жителей", - пишет журналистка Франциска Кайндль.

"В частности, низкой стоимостью проживания отличаются Бали и Таиланд, поэтому здесь свой кошелек для путешествий можно быстро пополнить несколькими евро - но тем более бесцеремонным кажется выпрашивание денег у населения, большая часть которого живет на прожиточный минимум", - отмечает издание.

Название "бегпэкеры" (англ. begpackers) - производное от английского понятия backpacker, обозначающего туристов, путешествующих налегке, и слова beg - "попрошайничать". По словам представителя миграционной службы Бали, "бегпэкеры" сегодня - это преимущественно туристы из Австралии, Великобритании и России. "В многолюдных районах или на торговых улицах они сидят с табличками, на которых написано "Помогите нам объехать мир" или "Я путешествую по миру. Пожалуйста, поддержите эту поездку", - говорится в статье.

Местные жители возмущены данным феноменом. "В стране, где 220 млн людей живут в нищете, этот парень с бутылкой минеральной воды стоит у вокзала (в Мумбаи - Прим. ред.) и просит денег на свое кругосветное путешествие", - говорится в одном из комментариев в Instagram.

"Некоторые "бегпэкеры" объясняют свое попрошайничество тем, что их якобы обокрали. В 2017 году журналистка Хелен Коффи в одном из комментариев в британской газете The Independent заступилась за туристов, аргументируя это тем, что несправедливо осуждать их, не зная всей истории. Но и в таком случае возникает вопрос о том, почему бы им просто не обратиться в свое посольство", - комментирует издание.

"Для многих стран туризм - важная отрасль экономики, но это работает лишь тогда, когда туристы привозят деньги в страну, а не когда они клянчат их у местного населения. (...) Я считаю "бегпэкинг" высшим проявлением эгоизма и индивидуализма", - резко раскритиковал этот тренд Юрген Шмуде, президент Немецкого общества исследований в области туризма.

Между тем миграционная служба Бали намерена противодействовать "бегпэкерам" и отправлять их обратно в посольства. Однако, так как они не замешаны в преступных махинациях, бояться уголовных последствий им не придется, отмечает Frankfurter Rundschau.