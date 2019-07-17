СССР все-таки проиграл гонку среди пионеров космических приключений

"24 октября 1957 года русским удалось запустить на орбиту первый искусственный спутник Земли - космический аппарат "Спутник-1". Миссии "Луна", затем подвиг Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года стали наступлением на Соединенные Штаты. Но после 1965 года стали накапливаться разочарования", - пишет журналист Le Monde Пьер Бартелеми.

"Фактически в 1968 году Советы уже какое-то время проигрывали гонку. Как объясняет Изабель Сурбес-Верже, директор по исследованиям Национального научно-исследовательского центра и специалист по космической политике, первым, кто захотел раскрыть этот секрет, стал Леонид Владимиров: "Это научный журналист, покинувший СССР в 1966 году. Тогда он представил британским издателям проект книги, в которой он утверждает, что Советский Союз больше не участвует в гонке за Луной. Никто не соглашался ее опубликовать".

По мнению Изабель Сурбес-Верже, такая "цензура" объяснялась тем, что "в 1966 году было немыслимо заявлять, что американцы обгоняли кого-то, что кто не участвовал в гонках". То есть, во второй половине 60-х годов Леонид Владимиров перевоплотился в современную Кассандру еще и потому, что на протяжении почти десятилетия планета упивалась идеей о том, что СССР с большим отрывом лидирует в космической сфере. Советы действительно имели в своем активе впечатляющую серию премьер, которая началась 4 октября 1957 года. Весь мир был поражен звуковым сигналом, который издал "Спутник-1", первый искусственный спутник Земли", - говорится в статье.

"Директор журнала Sky & Space и знаток российского космоса Ален Сиру вспоминает свою встречу в 2007 году с Борисом Чертоком, последним остававшимся в живых членом (он умер в 2011 году) команды, которая осуществила этот исторический запуск. На вопрос "Что представлял собой "Спутник-1" для своих конструкторов?" бывший инженер в том же духе ответил: "Ничего! Важнейшей задачей для нас было сделать межконтинентальную ракету Р-7", также известную под своим ракетным прозвищем "Семерка", - передает автор статьи.

"В начале осени 1957 года Сергей Королев, главный актер и режиссер советского космического пространства, в разговоре с лидером Кремля Никитой Хрущевым настоял на том, чтобы на ракете Р-7 был помещен простой алюминиевый шар, оснащенный антеннами, аккумулятором и радиопередатчиком. Тот самый "Спутник-1", который инженеры назвали "игрушкой Королева", - говорится в публикации. - Через два-три дня после взлета, вспоминал в 2007 году Борис Черток, "мир словно сорвался с цепи. И мы действительно не понимали, что происходит: почему все рукоплескали какому-то маленькому шарику, а не нашей прекрасной ракете?"

"Только Сергей Королев предвидел символическое значение вывода на орбиту первого объекта, сформированного людьми: Homo Sapience теперь получил доступ к космосу, скоро он перестанет быть пленником Земли", - указывает журналист.

"(...) Была еще одна причина, менее техническая и гораздо более политическая. Как отмечает директор Фонда стратегических исследований Ксавье Паско, Москва понимала, что небо над нашими головами - идеальное место для пропаганды коммунистической системы: успехи советских космонавтов станут успехами нового человека-освободителя. Космос станет не только столкновением двух держав, но и столкновением двух моделей, двух обществ. И тогда в США возник вопрос: позволяет ли это сделать наша общественная модель?"- пишет Le Monde.

"(...) Тем временем Джон Фицджеральд Кеннеди привел свою страну в боевой порядок и запустил программу "Аполлон". При этом оставалось общее впечатление, что Соединенные Штаты продолжают отставать от СССР. Как это ни парадоксально, но новый успех Советов продемонстрировал и их пределы. 18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым человеком, совершившим "космическую прогулку", которая в менее наглядных терминах называется "выход в открытый космос". В прямом телеэфире он вышел из космического корабля "Восход-2" и плавал в космосе, будучи соединенным с кораблем только своего рода пуповиной длиной в несколько метров", - напоминает газета.

"Беда состояла в том, что его космический скафандр был плохо продуман. В условиях космического вакуума он раздулся. (...) "Затем телевизионная трансляция была прервана, - рассказывает Ален Сиру, - послышалась классическая музыка, и все подумали, что он погиб. Это чудо, что он вернулся". Леонов попытался сбросить часть давления в своем скафандре, управляя предохранительным клапаном, и ему это удалось", - говорится в статье.

"(...) Следующим космонавтом стал Владимир Комаров. Испытания, проведенные на пустой капсуле корабля "Союз-1", выявили несколько неисправностей, но, несмотря на это, советские власти хотели восстановить контроль над гонкой за космос, воспользовавшись тем, что американцы также на время прервали полеты после трагедии "Аполлона-1", когда при наземных испытаниях 27 января 1967 в результате пожара модуля управления погибли астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи", - сообщает журналист.

"23 апреля Владимир Комаров на корабле "Союз-1" вылетел с казахстанской базы Байконур. Остальное Ален Сиру и Жан-Филипп Баласс рассказывают в своей книге "Люди Луны" (издательство Seuil): "Очень быстро полет стал выходить из-под контроля, жизненно важные системы отключились, и необходимо было прервать миссию. У Комарова хватило времени, чтобы поговорить по радио со своей семьей, а затем он упал, как камень, и разбился о землю. Парашют не раскрылся: космонавт погиб". Корабль "Союз-1", один из основных элементов лунной программы, еще не был доработан. Если Советы действительно думали, что однажды они станут первыми, кто отправится на Луну, то этот провал прозвучал для них как прощальный звон их надежд", - комментирует автор статьи.

"(...) Чем объяснить такое поражение несмотря на то, что СССР тогда воспринимался как бесспорный чемпион космоса? Первая причина, которая была выдвинута: невеста не столь хороша, как кажется. "Пропагандистский фильтр привел к тому, что рассказывалось только об успехах, нас заставляли поверить, что существуют только премьеры, но при взгляде на статистику поражаешься количеству неудач с ракетами-носителями", - уверяет Ален Сиру. В то время как в американских программах "Меркурий", "Близнецы", "Аполлон" все ракеты взлетали, с советской стороны положение было просто катастрофическим. Неудачные запуски, взрывающиеся ракеты, корабли, которые не выводились на орбиту. Но русские не сообщали о своих неудачах. Показывалась только выигрышная реклама. А за фасадом скрывалось множество технических проблем и чудовищных потерь".

"(...) В советском космическом секторе было три главных ОКБ (опытных конструкторское бюро), их возглавляли Сергей Королев, Владимир Челомей - отец ракеты-носителя тяжелого класса "Протон", которая используется по сей день - и Михаил Янгель, специалист по межконтинентальным ракетам", - говорится в статье. "Хрущев был крестьянином, чья философия заключалась в следующем: нельзя класть все яйца в одну корзину", - поясняет Ален Сиру.

"Дело дошло до того, что две разные лунные программы стали разрабатываться параллельно! Программа Королева, который с ракетой Н-1 и кораблем "Союз" хотел приземлиться на Луну. И программа Челомея, чьи амбиции были менее велики и состояли в том, чтобы вывести на орбиту естественный спутник. "Когда Сергей Афанасьев был назначен в 1965 году главой нового министерства общего машиностроения и попытался скоординировать действия всех участников, у него ничего не вышло", - утверждает Ален Сиру. - Существовало более ста различных структур, и эти элементы уже невозможно собрать в единое целое".

(...) По словам Алена Сиру, лучшим примером этого раскола является то, что "Валентин Глушко, король двигателей, выбрал лагерь Челомея, хотя ракета Н-1 Королева больше всего нуждалась в конструкторе моторов".

"Ирония этой истории заключается в том, что "Аполлон" имел успех благодаря своей организации в советском стиле, основанной на пирамидальной структуре, в то время как конкуренция в американском стиле, которую применили Советы, привела их к потере сил...", - заключает Филипп Энарехос, главный редактор журнала Ciel & Espace.