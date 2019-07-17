Последствия "лучшего Чемпионата мира в истории" для России

"Через год после триумфа Франции в Москве этот вид состязания приобрел популярность по всей стране, но структурные проблемы остаются на месте и даже усугубляются расходами на содержание нескольких слишком больших стадионов", - пишет в своем репортаже журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) Пламя "лучшего Чемпионата мира в истории", по словам Джанни Инфантино, все еще горит. Но пост-турнирная реальность во всей стране сильно с ним контрастирует. Слишком большие и дорогостоящие в обслуживании стадионы остаются на руках у городов, которые в них не нуждались. Чтобы занять некоторые из них, футбольные клубы переселяются, а структурные проблемы российского футбола остаются неизменными", - говорится в статье.

"Чемпионат мира был устроен зря? Конечно, нет. Он помог популяризации этого вида состязаний, как отмечает Анатолий Воробьев, экономист и бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза. Доказательство тому - стадион "Ростов-Арена": "Перед турниром я периодически смотрел матчи по телевизору. Сейчас я предпочитаю посещать игры. Мы должны обживать наш стадион", - подчеркивает Антон Ткаченко, который пришел на матч с двумя друзьями. Цена билетов очень разумная - начинается от 400 рублей (6 швейцарских франков)", - пишет Le Temps.

(...) Павел Трофимов, "вечный болельщик" ФК "Ростов", пришел со своими двумя сыновьями и женой Ириной. "На мой взгляд, после Чемпионата мира мы вступили в новый период, - говорит Ирина. - Раньше мой муж ходил на игры один и часто возвращался в плохом настроении. Я часто слышала, что матчи куплены, что полиция напала на фанатов, что было много насилия и алкоголя. Все это осталось в прошлом. Теперь мы идем на стадион всей семьей, покупаем абонементы, и каждый раз для нас это праздник!"

"Такое изменение атмосферы приветствуется в большинстве городов-организаторов, например, в Нижнем Новгороде. "Здесь никогда не было праздничного духа, - считает Анна Железнова, студентка факультета искусств. - Иностранные болельщики показали нам, как весело проводить время на улице, без злоупотребления алкоголем и с позитивным настроем. Мы впервые увидели толпу, способную устроить себе праздник. И этот дух сохраняется, атмосфера изменилась в лучшую сторону".

Сергей Судариков, менеджер салона красоты в этом городе, расположенном к востоку от Москвы, видит еще один положительный эффект: "Чемпионат мира улучшил имидж России за рубежом. Люди увидели, что мы не дикари и что медведи не ходят по улицам", согласно клише, которое на российском телевидении часто приписывается восприятию западных людей", - передает Гриншпан.

"(...) В Ростове расходы на новый стадион обременяют финансы футбольного клуба, который сейчас платит 53 млн рублей (822 тыс. швейцарских франков) в год, и эта сумма будет стремительно расти. Потому что расходы (обслуживание, ремонт, зарплата, вода и электричество) в шесть раз выше. Разница в настоящее время покрывается российским федеральным бюджетом, но в течение четырех лет все стадионы должны стать бездефицитными. Диверсификация доходов не будет легкой. На "Ростов-Арене" проводится только один концерт в год, а региональный министр спорта Самвел Аракелян не планирует более пяти "культурных" мероприятий. По его словам, футбол и концерты покроют только 50% расходов, которые несет стадион", - сообщает Le Temps.

"И все же в Ростове дела обстоят не так уж и плохо. Из 13 спортивных комплексов, принявших у себя Чемпионат мира, пять находятся в городах, клубы которых не входят в премьер-лигу и не привлекают толпы болельщиков: это Саранск, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Волгоград. Это связано не столько со случайностями спорта, сколько с непонятными политическими решениями", - рассуждает автор статьи.

"Так, поражает выбор Саранска (300 тыс. жителей) вместо Краснодара (774 тыс. жителей), в котором недавно построили стадион на 34 тыс. мест. Сейчас в Саранске есть стадион на 44 тыс. мест, не говоря уже о профессиональной футбольной команде, а в элиту стремится ФК "Краснодар". На сайте Championship.com саранский стадион "Мордовия-Арена" недавно был удостоен звания "самое бессмысленное здание в России", - указывает журналист.

"Даже чрезвычайно популярная рок-группа "Ленинград", которая для своего прощального тура символически выбрала стадионы Чемпионата мира, отказалась выступать на "Мордовии-Арене". Средняя посещаемость стадиона уже опустилась ниже 3 тыс. зрителей", - говорится в статье.

"(...) Россия не единственная страна, которая столкнулась с бюджетными проблемами, порожденными организацией чемпионата мира", - отмечает автор статьи. "Посмотрите, что случилось с Южной Кореей, Южной Африкой и Бразилией. Они тоже остались с "белыми слонами" на руках", - говорит бывший глава РФС Анатолий Воробьев. (Выражение "белый слон"отсылает к настоящим белым слонам, почитавшимся при дворе таиландских монархов, но не приносившим никакой практической пользы и обходившихся очень дорого. - Прим. ред.)

"Мы единственная страна в Европе, где клубы финансируются за счет государственных средств, - указывает Кирилл Кулаков, профессор экономики спорта. - Только два клуба не подчиняются этому правилу: ФК "Спартак Москва" и ФК "Краснодар" поддерживаются крупными спонсорами. К сожалению, деловой мир не видит смысла инвестировать в футбол, потому что это долгосрочная работа, а наши предприниматели заинтересованы только в том, что окупается быстро".

По мнению этого специалиста, Чемпионат мира не изменил недостатков российского футбола, который всегда ориентировался на краткосрочную логику. В вопросах престижа власть "заинтересована только в результатах национальной сборной. Это очень политическая точка зрения. Государство считает себя наследником СССР и его лозунга: мы повсюду должны быть первыми", - отмечает Кирилл Кулаков.