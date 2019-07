17 июля 2019 г. Эндрю Креймер | The New York Times Россия отказывает в визах учителям Англо-американской школы в Москве "МИД России отказал в выдаче виз учителям школы в Москве, управляемой западными посольствами, что, как предположили американские чиновники, является попыткой оказать политическое давление на Соединенные Штаты (...)", - сообщает The New York Times. "Почему российское правительство отказало во въезде 30 учителям, составляющим примерно одну пятую преподавательского состава Англо-американской школ в Москве, неясно; во вторник МИД не ответил на письменные вопросы. Но в последние годы конфликты между Москвой, Вашингтоном и Лондоном вспыхивали неоднократно, и школа и раньше оказывалась на политическом перекрестии", - сообщается в статье. "После того, как администрация Обамы ввела санкции против России в конце 2016 года за вмешательство в выборы в США, американский чиновник заявил CNN, что школа может быть закрыта в отместку, - напоминает газета. - Президент Владимир Путин, однако, отложил ответную реакцию после того, как Майкл Флинн, готовясь стать советником президента Трампа по национальной безопасности, сообщил российскому послу в Вашингтоне, что администрация Трампа будет придерживаться иной политики в отношении России. (...)" "(...) За время, прошедшее с того момента, Флинн признал себя виновным в предоставлении ложной информации ФБР относительно того телефонного звонка. В начале 2017 года Конгресс принял закон, запрещающий президенту Трампу отменять санкции против России без одобрения Конгресса. Но когда российские власти в конечном итоге ответили на санкции в том же году, выслав американских дипломатов, школа дипломатов избежала последствий", - подчеркивается в публикации. "Школа, расположенная в зеленом комплексе в пригороде Москвы, обслуживает 1200 детей от дошкольного возраста до учащихся старших классов, многие из которых являются детьми дипломатов и иностранных бизнесменов. Она была создана в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады", - указывает издание. "Если ее вынудят свернуть деятельность, некоторые родители столкнутся с перспективой сокращения рабочих мест в Москве или разделения семей, так как детей нужно будет отправить в школы-интернаты в других местах, сказал Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России. "Как вы можете себе представить, это очень разрушительно, - сказал он. (...) Родзянко предположил, что российское правительство пытается оказать давление на Соединенные Штаты, чтобы они отменили часть санкций, вернув дипломатическому представительству России два расположенных у воды поместья в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были закрыты в 2016 году". "Это, насколько я понимаю, способ заставить США продолжить предпринимать шаги по их возврату", - указал он. "Тем не менее, причинение вреда школе может сделать Россию менее привлекательной для иностранных компаний, рассматривающих инвестиции, сказал он, поскольку у руководителей-экспатриантов будет меньше возможностей отправить своих детей учиться в англоязычную школу", - сообщает The New York Times. "В письме к другим западным посольствам в Москве, отправленном в понедельник, Хизер Бирнс, член правления школы и торговый представитель в американском посольстве, написала, что Соединенные Штаты пытаются убедить Кремль "не вовлекать школьников в свои политические разногласия с нашим правительством". В письме говорится, что МИД России проинформировал посольство США, что не выдаст 30 виз, которые школа запросила для новых учителей. "Это окажет разрушительное влияние на возможность школы нанимать и удерживать высококлассных международных учителей и сотрудников", - написала она. Возможно, школе придется отказать некоторому числу детей в обучении в течение учебного года, начинающегося 20 августа, сообщается в письме". Источник: The New York Times