"Маттео Сальвини долгое время гордился своими связями с Кремлем. (...) Но теперь близость к Москве может ему дорого обойтись", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Пока еще неясно, связаны ли грозящие ему неприятности с его политической наивностью или же с предположительно преступной финансовой алчностью в пользу своей партии. Обе трактовки дисквалифицируют его, - отмечает автор статьи Оливер Майлер. - Итальянская юстиция изучает подозрение, согласно которому посланники Сальвини задумали нефтяную сделку с российскими агентами, благодаря которой в кассу "Лиги Севера" должны были поступить 65 млн долларов".

"Правонационалистическая европейская правительственная партия, ежедневно проповедующая суверенизм и обличающая Брюссель, (...) продает Кремлю себя и тем самым страну, - указывает издание. - Это, вероятно, могло бы свергнуть и самого Сальвини, о котором раньше все думали, что ему ничего не может навредить".

При этом, продолжает Майлер, связи Рима с Москвой - не изобретение Сальвини. Так, российский "царь" особенно хорошо ладил с Сильвио Берлускони. "Оба встречались на равных", - говорит Серджо Романо, бывший посол Италии в Москве и экс-представитель страны при НАТО.

"Сальвини, в свою очередь, - мальчик на побегушках для Путина", - говорит Романо. Фанат, которые сделает все ради селфи со звездой. Их отношения, по мнению дипломата, полностью асимметричны. Для Путина Сальвини - лишь один из многих инструментов, которые он использует для того, чтобы навредить Европейскому Союзу. Можно также сказать: Сальвини - путинский прислужник", - говорится в статье.

В Италии теперь задаются вопросом, почему аудиозапись переговоров была обнародована только сейчас. "Предположений много, одно из них: Москва, вероятно, рассердилась из-за того, что недавно Сальвини преклонялся в Вашингтоне перед Дональдом Трампом, другим своим кумиром. (...) Как бы то ни было: внешнеполитические дилетанты Рима - авантюристы на мировой арене. А самый большой риск несет Италия", - заключает Tages-Anzeiger.