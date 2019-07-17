Ее убийцы на свободе

"Десять лет назад в Чечне застрелили российскую правозащитницу Наталью Эстемирову. Кто убил ее, до сих пор не выяснено", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung .

"15 июля 2009 года неизвестные похитили ее в Чечне и убили двумя выстрелами. Позднее ее тело нашли в соседней Ингушетии. Но и спустя десять лет следственные органы не могут назвать ни заказчиков, ни убийц", - указывает издание.

"В начале мероприятия, посвященного памяти правозащитницы, Александр Черкасов должен был рассказать несколько воспоминаний об Эстемировой. Они были знакомы давно, он, эксперт "Мемориала", и она, "душа бюро" в столице Чечни Грозном", - повествует журналист Клаус-Хельге Донат.

"В понедельник вместе со своими единомышленниками Черкасов организовал на Красной площади пикет, призванный напомнить о преступлении и отсутствующей готовности его расследовать. Едва трое правозащитников оказались перед кремлевской стеной, их уже арестовали, - говорится в статье. - Когда российская государственная власть чувствует угрозу, она реагирует молниеносно и эффективно".

"Черкасова заменил его коллега Олег Орлов - об Эстемировой все они могут рассказать много, готовиться никому не нужно", - пишет Донат. "Эстемирова, которой тогда был 51 год, была смелой, возможно, даже несколько неосторожной, - передает издание. - Орлов удивляется тому, с каким бесстрашием она общалась "с убийцами", чтобы найти пропавших без вести и похищенных во Второй чеченской войне в 1999 году. Она себя не жалела".

"Многие журналисты использовали контакты Эстемировой и ее знание Чечни. Среди них была и Анна Политковская. Журналистка "Новой газеты", занимавшаяся расследованиями, была убита в 2006 году в Москве в подъезде своего дома. Это могло быть предупреждением для Эстемировой", - отмечает автор публикации.

Ее мужество было одной из причин, почему после убийства он взял на себя руководство офисом в Грозном, сказал на мероприятии Оюб Титиев. Филиалом он руководил до 2018 года. "Затем он был арестован службами безопасности главы республики Рамзана Кадырова якобы по обвинению в хранении наркотиков. Последовал показательный процесс, который закончился только в марте этого года", - говорится в статье.

"Пока Титиев не будет возвращаться в Грозный. Чечней он намерен заниматься в Москве. (...) Глава республики Кадыров уже ранее дал понять: после процесса над Титиевым терпеть работу правозащитников в Чечне он больше не будет", - пишет Die Tageszeitung.