Иммунный хаос, вызываемый Covid-19

"Понять, что именно делает коронавирус опасным врагом, можно по иммунной системе. Немецкие ученые обнаружили зловещий альянс вируса с клетками нашего организма", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Уже в начале пандемии врачи обнаруживали у умерших, которые зачастую неделями находились на искусственной вентиляции легких, повреждения в легких и многих других органах, которые свидетельствовали о гипервоспалении, вышедшем из-под контроля. Это признаки сбоя иммунной защиты. Ставились такие диагнозы, как цитокиновый шторм, сепсис, полиорганная недостаточность. Но почему у некоторых пациентов происходит сбой системы, а других нет?".

"Группа ученых из команды генетика Роланда Айлса, директора Цифрового центра здоровья при Берлинском институте исследования здоровья, а также вирусологи из клиники Charité под руководством эпидемиолога Ирины Леманн взяли образцы эпителиальных клеток из носоглотки пациентов с Covid-19, а также клеток из бронхов. В более чем 160 тыс. отдельных клеток они измерили и сравнили активность тысяч генов с помощью секвенирования РНК. (...) Свою интерпретацию иммунологической драмы ученые опубликовали в журнале Nature Biotechnology", - передает издание.

"Решающее значение, по словам ученых, имеет буквально смертоносное взаимодействие вируса и иммунных клеток жертвы. После того, как вирус проник в клетки эпителия, они посылают своего рода сигнал о помощи клеткам иммунной системы: прибывают макрофаги и разрушают зараженные клетки, но одновременно с помощью своих информационных молекул (цитокинов) они влияют на выработку других медиаторов иммунной системы, которые в свою очередь "вербуют" клетки иммунной системы, активирующие воспаление - прежде всего мастоциты, T-клетки и нейтрофилы", - поясняет издание.

"Часть этих увеличивающихся в числе цитокинов, а именно интерфероны, (...) попадая в ткани и кровь, способствуют в эпителиальных клетках (в частности в нижних дыхательных путях) тому, что количество рецепторов ACE2 на поверхности окружающих эпителиальных клеток увеличивается в два или три раза. ACE2 - это входные ворота для коронавируса. Таким образом, сама иммунная система открывает вирусу путь во многие клетки, приходит ему на помощь, как говорит Леманн. Одновременно выделяется все больше цитокинов. Айлс называет это "зловещим альянсом", который выводит из-под контроля все последующие воспалительные процессы".

"Усложняет ситуацию то, что у многих пациентов убивающие вирус T-клетки уже на раннем этапе поражаются вирусом и поэтому не участвуют в защите организма. (...) Однако у детей, как показывает исследование техасских медиков, опубликованное в American Journal of Physiology, ситуация абсолютно иная. Их Т-клетки, по-видимому, почти не повреждаются. Так как некоторые Т-клетки не только напрямую атакуют вирусы, но и (регуляторные Т-клетки) сами вырабатывают противовоспалительные сигнальные вещества, например, интерлейкин-10, иммунная реакция у детей не так быстро выходит из-под контроля".

По мнению исследователей, новые выводы означают, что в терапии Covid-19 необходимо уделять еще больше внимания веществам, которые "усмиряют" неправильно регулируемую иммунную систему, передает FAZ.