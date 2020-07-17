Дальний Восток России кипит - власти хотят хитростью подавить протесты

"Пятый день подряд люди в Хабаровске выходят на улицы. Они требуют освобождения своего губернатора. Их гнев направлен на Владимира Путина. Теперь власти пытаются положить конец протестам хитрыми методами", - пишет немецкий журнал Stern.

"Люди дальневосточного региона верят в невиновность Фургала. Они убеждены, что его хотят убрать с пути, потому что Владимир Путин начал мстить ему лично", - передает журналистка Эллен Ивитс.

"В то время как в Хабаровске люди кричат о своем гневе, государственное телевидение молчит. Для главных каналов страны протестов просто не существует. Ни в новостях, ни на многочисленных политических ток-шоу события в Хабаровске не упоминаются".

"Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев предпочитает два часа разглагольствовать о катастрофической ситуации в США, а затем еще два часа изливать свой яд на Украину", - отмечает издание.

"Тем временем российские власти пытаются парализовать протесты в Хабаровске хитрыми методами. Как пишут участники демонстраций в соцсетях, на площади перед зданием правительства, где собираются протестующие, убрали крышки с люков. По вечерам вдоль маршрута отключают уличное освещение".

"В среду сразу в трех районах города полностью отключили электричество. (...) Обесточена среди прочих была и центральная улица города, улица Карла Маркса. Здесь также расположено здание правительства. Совпадение? В это в Хабаровске никто уже не верит", - пишет издание.

"Также и пандемия коронавируса, по-видимому, должна помочь властям снова взять ситуацию под свой контроль. Хабаровск - единственный регион во всей Российской Федерации, где, согласно официальным данным информационного центра по борьбе с эпидемией, представленным в среду, растет число заражений Covid-19. В начале мая регистрировался только 71 случай в неделю, сейчас 120, хотя Кремль уже объявил о победе над коронавирусом. Якобы растущее число заражений может стать для властей поводом ввести ограничения на передвижение", - полагает автор статьи.

"К тому же появляется все больше сообщений о том, что в регион стягивают военные силы. На видео в соцсетях видна военная техника и солдаты спецподразделений. Власти, вероятно, опасаются эскалации протестов на выходных", - пишет Stern.