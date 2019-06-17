Противозачаточная пилюля и снижение либидо: миф или реальность?

"Принимая оральные контрацептивы, женщины контролируют свою репродуктивную функцию, что априори благоприятно для расслабления и сексуального влечения. Но как насчет воздействия этого продукта? Не снижает ли он либидо? Ученые не пришли к согласию в этом вопросе, и осуществленные ими исследования оказываются противоречивыми. Последние публикации на эту тему, к сожалению, тоже не позволяют определиться", - пишет журналистка Le Figaro Анна Лефевр-Баллейдье.

"Чешская команда ученых сделала обзор 30 исследований о влиянии оральной контрацепции на сексуальное желание... это были исследования, опубликованные в течение последних 20 лет. Из всех опрошенных женщин 15% отмечали снижение либидо, но 21% говорили о его повышении, а 65% указывали, что оно осталось неизменным. Так что нам теперь думать?" - задается вопросом автор статьи.

"Опросы уже давно показывают смешанный эффект, - говорит Патрис Лопес, почетный профессор и бывший преподаватель сексологии в Западном Университетском больничном центре. - Для большинства женщин изменений нет, у некоторых наблюдается повышение сексуальности, возможно, потому, что они свободны от страха нежелательной беременности, а у других наблюдается снижение либидо, которое может иметь несколько объяснений".

"Можно, например, предположить, что такое снижение происходит из-за блокировки контрацептивом секреции яичников и, в частности, производства тестостерона, уточняет доктор", - передает издание.

"Однако следует рассматривать этот вопрос с психологической и поведенческой точек зрения", - пишет журналистка. "Для некоторых женщин тот факт, что противозачаточная пилюля позволяет заниматься сексом в любое время, порой с очень активным и требовательным партнером, подталкивает их к отказу, - говорит профессор Лопес. - У них создается впечатление, будто у них меньше желания, чем у их партнера, и поэтому они обвиняют таблетку, в то время как речь идет о психологическом блоке".

Профессор Пьер Марес с кафедры гинекологии Университетского больничного центра Нима также верит в неанатомические эффекты: "Когда женщины принимали противозачаточную пилюлю сорок лет назад, у них была идея избежать беременности. Они ощущали, что идут на положительную меру. Сегодня же они проживают это как ограничение и как угрозу, потому что слышали, что все гормональные препараты вредны для здоровья".

"Однако профессор Марес придерживается позитивных взглядов, - передает газета. - Он настаивает на том, что сегодня, "имея более чем тридцатилетний опыт, мы понимаем, что в большинстве случаев противозачаточные таблетки хорошо переносятся, и женщина прекрасно пользуется своей сексуальностью".

"Остаются те женщины из чешского исследования, у которых противозачаточные пилюли явно снижают желание. Некоторые женщины, как утверждает профессор Лопес, "признались нам, что к ним вновь вернулось их нормальное либидо после того, как таблетки были заменены на спираль". "Если для них это является решением, то его легко реализовать, - указывает Le Figaro. - На самом деле, есть много других вариантов применения гормональных контрацептивов, на что не преминул указать профессор Марес: "Сказать по правде, мы возлагаем на женщину всю ответственность за контрацепцию, иногда даже вызывая в ней чувство виновности, когда она забыла принять свою таблетку, в то время как об этом мог бы позаботиться и мужчина. Но это уже предмет другой дискуссии".