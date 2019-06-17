Восточные земли Германии симпатизируют России

"Страна Владимира Путина очень популярна у восточных немцев. Накануне важных региональных выборов местный политический класс неоднократно призывал к отмене санкций против Москвы, что вызывает обеспокоенность на Западе", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Берлине Натали Версье.

"Так, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер не раз повторял: "У восточных немцев есть свое мнение о России". Член Христианско-демократической партии, с которым долго беседовал в Санкт-Петербурге хозяин Кремля по случаю международного экономического форума, состоявшегося в начале июня на побережье Балтики, призвал отменить санкции против России и пригласил Владимира Путина в Дрезден, город, хорошо знакомый российскому президенту, поскольку он там проработал шпионом КГБ в период с 1985 по 1989 год", - говорится в статье.

"Позиция Михаэля Кречмера вызвала замешательство в рядах его партии. Новая глава ХДС, преемница Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, поспешила осудить слова главы саксонского правительства. Однако ее критика оказалась напрасной. У Кречмера оказалось немало едимомышленников в отношении этого досье. Лидеры бывших восточногерманских земель - Саксонии-Анхальт (Райнер Хазелофф, ХДС), Бранденбург (Дитмар Войдке, СДПГ) и Дитмар Войдке (МануелаШвэзиг, СДПГ) - также выступили за сближение с Россией и конец санкций, которые ставят в невыгодное положение их регионы", - указывает LeTemps.

"Однако не все объясняется лишь экономическими соображениями. После 45 лет советской оккупации восточные земли сохранили особые связи с Россией", - отмечает автор статьи.

"Когда людей спрашивают о возвращении или невозвращении России в "большую семерку", о войне на Украине, об атомном оружии или отравлении шпиона Сергея Скрипаля, жители восточной Германии отстаивают гораздо более благоприятные для России позиции, чем жители западной Германии", - говорит Герман Бинкерт, руководитель института по опросам общественного мнения INSA.

"Такие различия можно объяснить многолетним контактом с русским миром, - считает известный немецкий психиатр и психоаналитик Ханс-Йоахим Маац. - Россия для жителей ГДР была главным туристическим направлением. Они хорошо знают русский образ жизни и русского человека. В то время как для жителей Запада Советский Союз казался воплощением зла, людям на Востоке он наоборот был близок во всей своей противоречивости. Многие пострадали от системы, но положительно оценивали русских. И если многие восточные немцы ценят авторитарный стиль Путина, то это красноречиво свидетельствует об их собственном стремлении к общепризнанной власти".

"Согласно недавнему опросу общественного мнения, только 42% восточных немцев считают западную демократию "наилучшей возможной формой государства" по сравнению с 77% западных немцев", - говорится в публикации.

"Во всем бывшем восточном блоке за последние годы сложилась новая форма самосознания перед лицом Евросоюза, в котором доминирует Запад, - анализирует политолог Астрид Лоренц из Лейпцигского университета. - В бывшей ГДР это выражается в удалении от той политики, которая осуществляется на федеральном уровне. Долгое время взгляды восточных немцев были прикованы к Западу, его ценностям, политике, его богатству... Теперь чувство идентичности изменилось. Следует отметить, что 75% избирателей в Саксонии старше 40 лет. Во многих сельских районах молодые люди уехали, оставив стариков вариться в собственном соку. В каком-то смысле не хватает противоположного нарратива со стороны молодежи, что позволяет пожилым людям вырабатывать однородное видение своего прошлого, своей идентичности".