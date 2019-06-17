Когда критика становится политической?

"Освобождением журналиста Ивана Голунова Кремль сенсационно пошел на попятную. Теперь он хочет воспрепятствовать неправильному истолкованию этого со стороны общественности", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Насколько большой была радость от чуда, настолько быстро ее и заглушили, - отмечает автор статьи Кристиан Эш. - Уже на следующий день после освобождения журналиста Ивана Голунова московская полиция снова избивала демонстрантов как ни в чем не бывало. (...) Как это соотносится: сначала уступчивость властей, а затем жестокость? И почему вообще путинское государство оказалось готовым сделать критически настроенной общественности подарок в деле Голунова?".

"Притязание путинского режима состоит не в том, чтобы сломить политический протест, а в том, чтобы вовсе не допустить его возникновения. (...) Недовольство разрешено, и его можно выражать громко. Но свобода заканчивается там, где протест приобретает политический характер, то есть связывается с вопросом о власти", - указывает Эш.

"Но где проходит граница между обычной критикой и политической оппозицией? - задается вопросом издание. - Это вопрос, который со все большим трудом дается режиму Владимира Путина спустя почти два десятилетия. Жители севера России сегодня протестуют против свалок, на которых должны складироваться московские отходы. Это все еще недовольство или уже политика? В Екатеринбурге граждане протестуют против строительства церкви. Идет ли речь о спасении сквера или об идеологии? В итоге все имеет политический характер?".

Этим вопросом задаются и те, кто читают расследования Ивана Голунова. "И именно здесь разошлись взгляды Кремля и полиции. Голунов следил за коррупцией высокопоставленных офицеров, сотрудничавших с представителями похоронного дела. Предположительно, именно они хотели его остановить. (...) Они сделали это, полагая, что он их политический противник. В конце концов, он писал материалы для интернет-газеты, публикуемой из латвийской эмиграции, и о случаях коррупции, о которых говорит в своих популярных видео лидер оппозиции Алексей Навальный. Очевидно, они думали, что в аресте Голунова сойдутся их собственные интересы и интересы Кремля", однако в итоге полиция "опозорилась", пишет издание.

"Рисковать скандалом ради того, чтобы прикрыть коррупцию некоторых офицеров, оказалось слишком большим запросом [для Кремля]. Очевидно, и замешанные сотрудники не были достаточно высокопоставленными, а недовольство Кремля временем произошедшего было большим - арест Голунова затмил выступление Путина перед международными инвесторами в Санкт-Петербурге. За это дело, таков сигнал Путина ведомствам, отвечать будете вы, а не я", - говорится в статье.

"Произвол юстиции - несущая колонна системы, и она, по мнению власть имущих, не должна упасть. Именно поэтому уже на следующий день после освобождения Голунова московская полиция снова схватилась за дубинку. Она хотела воспрепятствовать тому, чтобы это освобождение истолковали неправильно, а неправильно, в свою очередь, значит по логике путинского режима - политически. Освобождение Голунова - это исключение из правила, а не новое правило, таков посыл дубинки. Была исправлена досадная ошибка юстиции, не более того. И поэтому, дорогие граждане, не стойте, смотреть здесь нечего", - пишет Der Spiegel.