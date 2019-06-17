Сон при искусственном освещении ведет к набору веса

То, что искусственное освещение приносит организму больше вреда, чем пользы, ни для кого не секрет. Новое исследование показало, что его влияние заметно и на весах, сообщает немецкий журнал Stern.

Неожиданные результаты исследования с участием 44 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет ученые из Парка исследовательского треугольника Северной Каролины опубликовали в научном журнале JAMA Internal Medicine. "Женщины, которые в ходе исследования, длившегося пять лет, спали при искусственном освещении, прибавили в весе более 5 кг. Одновременно их индекс массы тела вырос примерно на 10%. При этом ночные перекусы и приступы острого голода, вероятно, никак не связаны с прибавлением в весе. По словам руководительницы исследования Дейл Сэндлер, ученые следили за тем, чтобы участницы питались максимально разнообразно, занимались физической активностью и достаточно спали. Таким образом, увеличение веса могло быть связано только с тем, что женщины спали при искусственном освещении", - передает издание.

"Тот, кто спит при включенном свете, сбивает внутренние часы и ритм дня и ночи, с которыми тесно связано чувство голода. (...) Если цикл сбивается, организм начинает интенсивно вырабатывать глюкокортикоиды (гормоны стресса) вместо того, чтобы обеспечить нас нужным покоем с помощью гормона сна мелатонина. При этом для того, чтобы сбить организм с толку и уверить его в том, что переключаться на ночной режим не стоит, вполне достаточно даже света, попадающего в детскую комнату или спальню от уличных фонарей и световой рекламы", - говорится в статье.

"Выключайте свет, прежде чем идти спать", - дает простой совет исследовательница Сэндлер. И имеет в виду не только ночник, но и телевизор и смартфон. (...) Аналогичный эксперимент с участием мужчин привел, по ее словам, к таким же результатам", - передает Stern.