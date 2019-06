17 июня 2019 г. Николя Смит | The Telegraph Ким Чен Ын был "маленьким диктатором", который набрасывался на более умных учеников в частной школе в Швейцарии, где он учился "Новая биография лидера-затворника Северной Кореи Ким Чен Ына раскрывает свежие детали о привилегированном, но уединенном детстве, которое проложило путь к его тираническому правлению в качестве самого молодого лидера в мире, обладающего ядерным оружием", - пишет The Telegraph. "Согласно книге "Великий преемник: тайный подъем и правление Ким Чен Ына", написанной журналисткой The Washington Post Анной Файфилд, одинокие ранние годы жизни Ким проводил в роскошных комплексах, окруженных стеной, с 15-футовыми железными воротами, в столице Пхеньян, или в семейном доме около пляжа в приморском городе Вонсан. Он ни в чем не нуждался, так как тогдашний лидер режима Ким Чен Ир, его покойный отец, следил за тем, чтобы у него были видеоигры Super Mario, автоматы для пинбола и огромное количество гаджетов, больше, чем в любом европейском магазине игрушек. Фильмы про Бен Гура, Дракулу и Джеймса Бонда показывали в частных кинотеатрах со звукоизоляцией, - говорится в статье. - Маленький Ким был одержим моделями самолетов и кораблей, но у него также был настоящий автомобиль и настоящий пистолет - автомобиль, который его отец модифицировал так, чтобы тот мог водить его в возрасте 7 лет, и пистолет Colt 45, который он носил на бедре, когда ему было 11". "Еще в раннем детстве его готовили к руководству. "Мальчик рос, думая, что он особенный", - отмечает автор. Свой восьмой день рождения он провел не в компании других детей, а облаченным в черный костюм и галстук-бабочку, и выказывающие почтение высокопоставленные чиновники преподносили ему букеты цветов. (...) Возможно, его сильный характер позволил ему завоевать благосклонность отца в обход старшего сводного брата Ким Чен Нама, мятежного плейбоя, позднее сосланного в Макао, и Ким Чон Чхоля, другого старшего брата, который был ближе по возрасту, но был замкнут и креативен". "Один инцидент, который вспоминает Кэндзи Фудзимото, японский шеф-повар, который много лет работал в семье Кимов, по-видимому, свидетельствует о том, что черта беспощадности проявилась в нем рано: когда он впервые встретил 6-летнего Кима, который был одет в миниатюрную военную форму, ребенок отказался пожать ему руку и посмотрел на него "пристальным взором", словно думал: "Вы, японцы, отвратительны". "Киму было всего 12 лет, когда его отправили в школу в Берне в Швейцарии в 1996 году. Он был подстрижен "под горшок" и носил фирменные спортивные костюмы и обувь Nike. Ему присвоили псевдоним "Пак Ун", и он вместе с Чон Чхолем первоначально жил с тетей по материнской линии Ко Юн Сук и ее мужем Ри Гангом, которые представлялись их родителями, прежде чем они переехали в США два года спустя. По словам бывших одноклассников, у Кима были ограниченные академические способности, и ему была свойственна вспыльчивость. Подросток, который, став взрослым, прикажет убить своего дядю и сводного брата, был известен тем, что набрасывался на своих сверстников, пинал их по ногам и плевался, когда они говорили по-немецки, на языке, с которым он пытался совладать. Его страстью был баскетбол, и когда он вышел на площадку в своей оригинальной футболке Chicago Bulls с номером Майкла Джордана - 23, проявилась его соревновательная сторона. Говорили, что он был агрессивен и часто вступал в словесные перепалки", - пишет газета. "(...) Однако формирующие годы в Швейцарии вместо того, чтобы сделать будущего лидера более прогрессивным, полагает Файфилд, "дали ему понять, что если бы он жил во внешнем мире, он был бы совершенно ничем не примечательным. Никем, - поясняет она. - Вместо того, чтобы убедить его изменить свою страну, эти годы показали ему необходимость увековечивания системы, которая превратила его, его отца и деда в богов". "(...) Но беспощадность Кима не закрывала ему глаза на необходимость улучшать уровень жизни в Северной Корее, особенно среди поколения миллениалов. У северокорейцев в правление Кима больше свободы зарабатывать деньги с помощью индивидуального предпринимательства, и, по крайней мере, в столице, они могут использовать их для покупки смартфонов или чтобы пообедать пиццей и капучино", - пишет автор публикации. "В течение последних нескольких недель эксперты размышляют о том, была ли резкая приостановка Кимом Массовых игр спровоцирована публичным роптанием. (...) Участие тысяч детей - после нескольких месяцев изнурительной практики - подверглось резкой критике за пределами страны и привело к недовольству родителей, часть которых пытаются с помощью взяток забрать своих детей", - отмечает The Telegraph. "Это пустая трата времени, учеников отвлекают от их занятий. Ким Чен Ын, возможно, решил вернуть детей в школу, - говорит Андрей Ланков, профессор Университета Кукмин в Сеуле. - Ким Чен Ына беспокоит влияние, которое это оказывает на базовые стандарты образования". Кристофер Ричардсон, австралийский ученый и эксперт по Северной Корее, считает, что внезапное закрытие Игр иллюстрирует дилемму, с которой сталкивается режим Кима, который борется за то, чтобы сохранить власть в современную эпоху. "Они знают, что они находятся между молотом и наковальней. Если они проведут реформы, их ждет падение, но если они продолжат рассусоливать как есть, без изменений, их позиция тоже будет все более нестабильной, - сказал он, - Как им вылавировать между этими двумя силами? В Пхеньяне царит некоторый паралич, потому что он не на самом деде не знает, что делать". Источник: The Telegraph