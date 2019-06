17 июня 2019 г. Кэтрин Филп | The Times Переговоры с Путиным на G-20 могут вызвать потепление в отношениях "Даунинг-стрит рассматривает возможность личной встречи Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в Японии в этом месяце с целью разморозить отношения до прихода к власти нового премьер-министра", - сообщает The Times. "Кремль дал понять, что хочет перевести свои отношения с Великобританией в новую фазу после более чем года напряженности, связанной с отравлениями в Солсбери, которые были направлены против бывшего российского двойного агента и его дочери, а также двух других граждан Великобритании, один из которых скончался". "Однако, по словам дипломатических источников, двусторонняя встреча во время G-20 состоится только в том случае, если у встречи будет определенная цель, а перспектива остается под вопросом. В последний раз, - указывает издание, - Мэй встречалась с Путиным на предыдущей встрече "большой двадцатки" в Аргентине в ноябре, когда российский президент обратился к ней неофициально. Затем Путин объявил, что отношения с Великобританией "зашли в тупик" (...)". The Times, напоминая о взаимной высылке дипломатических сотрудников между странами, пишет, что "некоторые надеются, что изменения в составе дипломатического персонала могут позволить Британии и России продвигаться дальше без улаживания вопроса об использовании Москвой нервного агента на британской земле". "(...) Дипломаты изучают области, где интересы России и Великобритании пересекаются. Путин указал, что хотел бы улучшить отношения с Великобританией во имя бизнеса. Связанные с Кремлем олигархи встревожены активизацией действий в Британии с целью предотвращения прохождения потока российских грязных денег через лондонские финансовые институты", - отмечается в публикации. Источник: The Times