Противоракетная оборона готовится к борьбе против оружия Путина

"Система Patriot, находящаяся на вооружении бундесвера, подлежит замене. Вокруг миллиардного заказа в оборонной промышленности ведется ожесточенная борьба, которая затрагивает не только Германию. С заманчивым предложением выступил американский концерн", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В условиях новых угроз Германия нуждается в новой системе с новыми возможностями", - заявил Томас Готтшильд, глава немецкого филиала европейского концерна по производству управляемого ракетного оружия MBDA. В качестве примера он назвал Россию с ее сверхзвуковым оружием, которое представил президент Владимир Путин. Для его отражения, по словам Готтшильда, боевые системы должны быть намного более гибкими, чем те, что используются сегодня", - передает журналист Герхард Хегманн.

Существующие системы, то есть зенитные комплексы Patriot, недостаточно подготовлены к новым вызовам, подчеркнул Готтшильд, бросая камень в огород американской компании Raytheon, которая не только поставила свою систему Patriot бундесверу, но и ссылается на 15 других стран в списке своих покупателей.

Прибыльную сделку MBDA намерен заключить с американским концерном Lockheed Martin. "С помощью новейшей системы ПРО Германия должна будет дать толчок к замене систем Patriot в максимальном числе стран НАТО - так звучит амбициозный план", - отмечает издание.

Несмотря на то, что предварительное решение о совместном проекте MBDA-Lockheed было принято министерством обороны ФРГ еще в 2015 году, точных данных о стоимости программы, получившей название TLVS, и соответствующих рисках все еще нет. Тандем компаний во второй раз не смог представить конкретное предложение в обозначенный срок. Теперь ожидается, что оно будет представлено в конце июня - и к концу года проект может поступить на рассмотрение парламента, говорится в статье.

При этом компания Raytheon, поставляющая систему Patriot, все еще видит для себя шансы и делает ставку на цены и опыт. "В виде усовершенствованной концепции Patriot концерн в состоянии предложить "аналогичное решение", которое однако "будет стоить менее половины сегодняшнего проекта TLVS", заявил в ответ на запрос издания Welt am Sonntag Брюс Р. Эггерс, руководитель европейского направления Raytheon".

Союз MBDA-Lockheed, в свою очередь, верит в свой успех. Ни одна другая боевая система в мире не обладает такой "гибкой и изменяемой архитектурой", считает Готтшильд. "С помощью TLVS Германия, по его словам, сможет и в политическом смысле расширить внутри НАТО свою роль в сфере противовоздушной обороны", - передает Die Welt.