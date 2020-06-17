Ученые призывают закрывать крышку унитаза перед смывом, чтобы остановить распространение Covid-19

"Если закрывать крышку унитаза после опорожнения перед тем, как смывать, это может помочь остановить распространение Covid-19, говорится в новом исследовании. Коронавирус живуч и может пережить путешествие через пищеварительную систему человека. Он часто присутствует в фекалиях даже спустя несколько недель после того, как у человека исчезли симптомы", - передает Daily Mail.

"Из-за турбулентности, создаваемой быстрым потоком воды, смыв стула в унитазе формирует облако инфекционных частиц, которое может подниматься на высоту до 3 футов (1 метр). Некоторые частицы улавливаются чашей унитаза или водой, однако если унитаз не прикрыт крышкой, в пространство над стульчаком поднимается до 60% капель, говорится в новом исследовании, - пишет газета. - По утверждению исследователей, после этого вирус может либо напрямую заразить другого человека, либо осесть на расположенных поблизости поверхностях".

"Чтобы не допустить этого, ученые призывают людей, пользующихся общими или общественными туалетами, закрывать крышку перед тем, как нажать на ручку смыва".

"Предыдущие исследования показали, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19, может передаваться через фекальные частицы. Исследование, опубликованное в прошлом месяце в Lancet, идентифицировало вирусные частицы в экскрементах пациентов с Covid-19 почти через 5 недель после того, как у пациентов был зафиксирован отрицательный результат теста. Эти частицы все еще жизнеспособны и могут провоцировать фекально-оральную передачу коронавируса", - отмечается в статье.

"Несмотря на это, широкая общественность в меньшей степени осведомлена об этом потенциальном пути передачи, чем о других методах заражения. Большое внимание было уделено передаче вируса воздушным путем, непрямой передаче через поверхности и прямой передаче от человека к человеку через крупные капли, образующиеся при кашле или чихании", - напоминает Daily Mail.

"В настоящее время многие люди носят маски и используют дезинфицирующее средство для рук или противовирусные салфетки, чтобы уменьшить риск передачи инфекции, но немногие знают о рисках, связанных с фекалиями. Чтобы глубже изучить риск заражения людей при посещении туалета, исследователи из университета Янчжоу провели серию компьютерных симуляций", - сообщает издание. (...) Они обнаружили, что в результате смыва возникает завихрение, аналогичное торнадо или водовороту. Затем этот вихрь поднимается в воздух и разносит зараженные капли, которые могут содержать любой вирус, включая грипп или коронавирус, вызывающий текущую пандемию.

"Капли могут подниматься в воздух на расстояние до 1 метра, и как только они выходят за пределы чаши унитаза, воздушные потоки могут разносить их по всей кабинке или ванной комнате. Капли настолько малы по размеру и массе, что они остаются в воздухе более 60 секунд (...)", - указывает Daily Mail.

Полные результаты были опубликованы в журнале Physics of Fluids.