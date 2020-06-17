Наркоторговец, хакер и торговец оружием: на кого Россия хочет обменять американского шпиона

"(...) 50-летний Пол Уилан знал об этом со дня своего ареста. Сотрудники ФСБ, отвечающие за внутреннюю безопасность в России, сказали ему во время допроса: "Вас обменяют". Таким образом, бывший американский морской пехотинец, арестованный в декабре 2018 года в отеле возле Красной площади, будет использоваться в качестве разменной монеты. Переговоры о нем между США и Россией ведутся уже несколько месяцев, - утверждает издание Le Point. - При этом Москва поставила условие. Пол Уилан сначала должен предстать перед судом. Что и было сделано. Суд в Москве приговорил американца, имеющего также канадский, ирландский и британский паспорта, к 16 годам тюремного заключения "в колонии строгого режима". Осужденный готов оспорить этот фиктивный процесс по делу о шпионаже (...)".

"В суде из своей стеклянной клетки Уилан показывал лист бумаги, на котором он призывал на помощь американского президента и премьер-министров Великобритании, Ирландии и Канады. У Дональда Трампа особого выбора нет. Если он захочет вернуть Уилана, то ему известны имена трех российских заключенных, возращения которых требует Москва. (...)", - сообщается в публикации.

"Возглавляет этот список достойный кандидат - 53-летний Виктор Бут. Голубоглазого усача арестовали в Таиланде в 2008 году, и в настоящее время он отбывает 25-летний срок тюремного заключения в Соединенных Штатах. Он самый знаменитый торговцем оружием со времен окончания эпохи холодной войны. Его биография даже вдохновила на создание фильма "Оружейный барон" с Николасом Кейджем в главной роли", - говорится в статье.

"(...) Другой кандидат - 52-летний летчик из Ростова-на-Дону Константин Ярошенко, приговоренный в 2011 году к 20 годам лишения свободы. Его имя менее известно, но российские власти придают большое значение его возвращению. (...) В то время, когда он прозябал, занимаясь разовыми контрактами по авиаперевозкам, ему попались торговцы наркотиками, которые предложили перевезти 4 тонны кокаина из Венесуэлы в Либерию, а затем в Гану. Предложенный заработок: 5,7 млн долларов. У него не хватило времени, чтобы поместить заказы на свой самолет. Агенты из DEA, американского управления по борьбе с распространением наркотиков, надели наручники на членов сети во время подготовительной встречи в Либерии. Ярошенко взяли вместе с остальными. Прокуроры в США утверждают, что существуют записи, в которых россиянин хвастался тем, что у него большой опыт в перевозке наркотиков. Его адвокаты утверждают, что он проявил наивность", - указывает журналист.

"Последний человек, выдачи которого требует Москва - 35-летний Роман Селезнев. Он сын российского парламентария. Но, прежде всего, грозный хакер. Его обвиняют в краже номеров кредитных карт 500 американских компаний и 3700 финансовых учреждений. Сумма ущерба: 169 млн долларов. (...) В настоящее время он отбывает 27-летний срок тюремного заключения в Северной Каролине", - пишет газета.