Дижон боится стать бастионом для бандитских разборок

"Позавчера вечером продолжились столкновения в квартале Грезиль, рядом с Дворцом конгрессов и выставок в Дижоне. Столица Бургундии опасается постоянного размещения банд выходцев с Кавказа на фоне наркотрафика, который затрагивает даже Швейцарию", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Посмотрите на карту. Дижон идеально расположен на пути незаконного оборота наркотиков. Между наркотиками, которые прибывают из Турции с востока, и теми, что приходят с юга Франции, это узловой пункт. Поэтому мне трудно поверить в простое сведение счетов между чеченцами и магрибцами". Журналист бургундской ежедневной газеты Le Bien Public, который рассказывает нам о жестоких столкновениях между двумя общинами, продолжающихся в Дижоне в течение нескольких дней, предпочитает выражать свое мнение о причинах этих столкновений на условиях анонимности. Во вторник полиция арестовала четырех человек. Ожидается, что на место событий прибудет президент "Национального объединения" Марин Ле Пен", - говорится в статье.

"(...) Наш собеседник в Дижоне считает, что есть над чем задуматься. Аргумент чеченцев, которые говорят, что они хотят очистить район от "наркодилеров", неубедителен, - передает Le Temps. "Как будто случайно, в эти выходные в квартале отсутствовали полицейские, хотя все предвидели, что обстановка может накалиться. Как раз в то время, когда полицейские профсоюзы оказывали давление на министра внутренних дел. Что касается теории о кровной мести, устроенной чеченцами из Бельгии или других населенных пунктов на востоке Франции, то я вряд ли смогу в это поверить. Нападение на чеченского юношу, с которого все началось, является верхушкой айсберга незаконного оборота наркотиков в этой части страны и даже в соседней Швейцарии".

"Чеченская община, по оценкам Французского управления по защите беженцев и апатридов (Ofpra), насчитывает около 10 тыс. человек, в основном, они проживают в Эльзасе, Лотарингии, Франш-Конте и на Лазурном берегу. Традиционно за ними пристально следит полиция из-за разветвленных связей с организованной преступностью на Кавказе, особенно с грузинской бандой "Воры в законе", один из предполагаемых крестных отцов которой был приговорен в декабре 2019 года к пожизненному заключению в Экс-ан-Провансе за приказ убить соперника и за проникновения джихадистов; двое чеченцев были арестованы в декабре в Страсбурге, через год после убийственного нападения 11 декабря 2018 года, за "восхваление терроризма", - указывает Верли.

"Как объяснить то, что вспышка насилия в Дижоне стала неожиданностью? - задается вопросом автор статьи. "Мы чувствовали, что что-то должно произойти после снятия карантина, - сообщил France Info во вторник житель квартала Грезиль. - Приезды и выезды автомобилей в пунктах продажи наркотиков происходили намного чаще, чем обычно".

"Событие, которое могло вызвать скрытую войну между бандами: конфискация в мае 83 кг каннабиса сотрудниками таможни недалеко от Дижона в зоне отдыха А31 в Ладуа-Серриньи, в Кот-д'Ор. За этой операцией через несколько дней последовала вторая конфискация, на той же дороге, 438 кг каннабиса и множества психотропных препаратов. Ориентировочная стоимость груза: 4,5 млн евро", - сообщает журналист.

"(...) Нет сомнений в том, что местные наркоторговцы, оказавшиеся в ловушке у себя дома из-за коронавируса, позволили кавказской мафии воспользоваться этой эпидемической паузой. "Идет битва за территорию. Я не верю в самозащиту", - уточняет наш собеседник.

"Эти разборки происходят в соответствии с человеческой географией бандитизма и степенью внедрения русскоязычных мафий, - отмечает бывший агент внутренней разведки, участвовавший в расследовании по делу 20-летнего радикализированного гражданина Франции чеченского происхождения Хамзата Азимова, застреленного полицией после убийства прохожего 12 мая 2018 года в Париже. И выражает беспокойство: "Нас мобилизовали на борьбу с терроризмом, и мы забросили наркотрафик. В результате выиграли мафиози из всех общин".