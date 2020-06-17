"Во время кризиса одержимое государственным капитализмом российское правительство скупится на помощь мелким и средним предприятиям и их сотрудникам. Это возмущает пострадавших и оставит след в экономике и обществе", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Фирма 51-летнего предпринимателя из Москвы Алексея, занимающаяся продажей товаров для праздника, зарегистрирована как предприятие оптовой торговли. "В этом теперь его неудача: хотя он почти ничего не продает, будучи оптовым продавцом, официально он имеет право работать и поэтому не относится для российского государства к жертвам кризиса и практически не может надеяться на какую-либо финансовую помощь", - пишет издание.

"Среди многих предпринимателей по сей день царит ужас и возмущение действиями Кремля. Оплачиваемые каникулы не значили ничего кроме того, что работодатели должны были нести все расходы, не получая дохода и не имея возможности уволить людей. По малым и средним предприятиям это ударило особенно сильно, в том числе и потому, что они составляют основную часть наиболее пострадавших отраслей городской сферы услуг - гастрономии, туризма, розничной торговли, фитнеса и спорта, парикмахерских, культуры - и у многих из них и без того не было финансовой подушки. (...) От лица развитого в Москве ресторанного бизнеса Алексей Васильчук, совладелец различных гастрономических проектов столицы, сказал в апреле на Youtube-канале "Русские норм!": "Это не кризис, а убийство!".

"По официальным данным, предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые формируют лишь около 20% ВВП России. Однако на них работают около 40 млн человек, - подчеркивает издание. - (...) Сначала речь шла лишь об отсрочке налогов и страховых взносов, позднее - о льготных кредитах, среди прочего на выплату зарплат в размере официального прожиточного минимума в 12 130 рублей, который в большинстве фирм составляет лишь малую часть зарплат. В середине мая речь зашла о похожих на займы прямых выплатах в таком же размере".

"Экономист Александра Суслина из московского аналитического центра "Экономическая экспертная группа" назвала в разговоре с NZZ экономическую помощь государства в целом, а также малым и средним предприятиям однозначно недостаточной. Это касается как объема обещанной помощи, так и возможности ее действительно получить. По словам экономиста, многое организовано плохо и непродуманно", - передает издание.

"Главной проблемой для многих фирм стал список отраслей, особенно пострадавших от пандемии Covid-19. Предприниматели, информация о которых в реестре не соответствует в точности указанным в списке категориям, останутся ни с чем", - отмечает автор статьи.

Швейцарец Вальтер Денц, управляющий в России несколькими языковыми школами и туристической компанией, пережил уже много кризисов и "тот, кто, как и он, занимается бизнесом в России почти 30 лет, не ждет от государства многого. Но он недоволен тем, что оно высокопарно обещает помощь, а затем находит все возможные формальные причины ее не предоставлять. Он считает это цинизмом - тем более что во время шести "нерабочих недель" работодатели были вынуждены нести весь груз на своих плечах".

"Алексей разделяет такое мнение. "В России мы платим не такие высокие налоги, поэтому и ожидания от государства малы", - говорит он. Однако то, что сейчас, во время кризиса, он не получит ничего, его очень расстраивает. "Годами говорили, что государство откладывает деньги в Фонд национального благосостояния, чтобы в кризис мы жили спокойной. А теперь нам ничего не перепадает", - говорит он".

"Обвинение в том, что государство думает лишь о своих "ближних" - государственных предприятиях и концернах окологосударственных олигархов - и бросает население на произвол судьбы, можно услышать часто. Экономист Суслина усмиряет: фонд не может финансировать пакет антикризисных мер, к тому же он располагает не только ликвидными средствами. А правительство в будущем будет зависеть от него, чтобы закрывать дефицит бюджета следующих лет".

"Небрежное отношение к предприятиям малого и среднего бизнеса и их сотрудникам связано не только с их долей в ВВП, - указывает издание. - Александра Суслина считает, что власти страны все еще имеют советские представления о предпринимательской культуре: "Они еще не до конца поняли, что малые предприятия - это не "спекулянты" советских времен, а налогоплательщики, как и крупные предприятия". По ее словам, сферы услуг, торговли и гастрономии, в отличие от крупных промышленных предприятий, считаются чем-то второстепенным".

"Суслина также считает, что государственные служащие, принимающие решения, не совсем понимают, чем кризис, вызванный пандемией, отличается от предыдущих: речь идет о выживании в целом. Отрасль, в которой работают пострадавшие, не должна играть никакой роли. В действительности за последние два месяца у многих работников и самозанятых в особенно пострадавших секторах просто закончились деньги, даже на жизненно необходимые потребности".

"Если правительство не усилит финансовую поддержку населения и ограничится помощью лишь определенным отраслям и фирмам, Россию накроет волна банкротств предприятий малого и среднего бизнеса, безработица и рост теневой экономики", - считает Суслина. "Разочарованность населения недостаточной государственной помощью может также увеличить протестное настроение среди населения. И без того слабое доверие к государству стало еще слабее. (...) Если средний класс со своими относительно высокими зарплатами будет распадаться, от него будет поступать меньше налогов, что образует дыры в региональных бюджетах".

Реальные доходы россиян падают или стагнируют с 2014 года, пишет издание. Десять лет назад покупательская способность людей была совсем другой, считает предприниматель Алексей. Чувствуется, что народ беднеет, говорит он.

И Алексей, и швейцарец Вальтер Денц не знают, как кризис скажется на возможностях их клиентов. "Мне нужно думать о сегодняшнем дне", - говорит Алексей. Завтрашний день как-нибудь сложится - это не первый кризис в России", - пишет Neue Zürcher Zeitung.