Наши соседи, инопланетяне

"Одиноки ли мы во вселенной? Исследователи из Ноттингемского университета пришли к выводу: Млечный путь может скрывать в себе более 30 внеземных цивилизаций", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"По оценке ученых, в нашей домашней галактике может существовать около 36 разумных цивилизаций. Однако с помощью сегодняшней техники обнаружить их или связаться с ними очень тяжело, пишут в научном журнале The Astrophysical Journal Том Уэстби и Кристофер Конселиче из Ноттингемского университета ".

"Идея заключается в рассмотрении эволюции в космическом масштабе, - отмечает Конселиче. - Если предположить, что на других планетах, как и на Земле, для развития разумной жизни требуется около 5 млрд лет, то в нашей галактике должно быть как минимум несколько десятков активных цивилизаций".

"Для своего анализа ученые оценили долю в Млечном пути подобных Солнцу звезд с планетами земного типа в их пригодной для жизни температурной зоне. (...) Впрочем, 36 разумных цивилизаций в среднем удалены друг от друга на 17 тыс. световых лет, пишет Уэстби. Световой год - это расстояние, которое проходит свет - и например, радиосигнал, - за один год. Таким образом, потребуется очень много времени для того, чтобы сигнал с Земли достиг далекой цивилизации, и еще больше времени для того, чтобы ее возможный ответ поступил на Землю".

"Поиск внеземных цивилизаций в нашем космическом окружении может дать информацию и о судьбе нашей собственной цивилизации, пишут ученые".

"Если мы установим, что разумная жизнь встречается часто, это станет доказательством того, что наша высокоразвитая цивилизация может существовать гораздо дольше, чем несколько сотен лет, - пояснил Конселиче. - И наоборот, если мы выясним, что в нашей галактике нет разумных цивилизаций, это станет плохим знаком для нашего собственного длительного существования", - передает Der Spiegel.