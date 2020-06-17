НАТО хочет развивать противовоздушную оборону

"НАТО с беспокойством наблюдает за увеличением российского арсенала ракет. Уже на этой неделе военный альянс намерен принять решение о соответствующих ответных мерах. В центре внимания находится укрепление противоракетной обороны", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Отношения между Россией и НАТО становятся все более напряженными, - отмечает издание. - Теперь члены военного альянса хотят решить, как они отреагируют на размещение в Европе российских крылатых ракет, способных нести ядерный боезаряд. Ответные меры будут включать "укрепление противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", заявил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг".

"Несколько союзников уже анонсировали значительные инвестиции в новые возможности, сказал Столтенберг на пресс-конференции по предстоящим переговорам министров обороны НАТО. Среди прочего средства будут направлены в американские системы Patriot и европейские противоракетные комплексы SAMP/T", - говорится в статье.

"Столтенберг указал на непрерывное расширение российского арсенала ракет. Конкретно он упомянул разработку сверхзвуковых ракет и ракет средней дальности SSC-8, способных нести ядерный боезаряд".

"В качестве ответной меры НАТО, по словам Столтенберга, также намерено скорректировать учения и разведывательные возможности. Так, потенциал сдерживания НАТО может быть увеличен за счет дополнительных учений на атомных бомбардировщиках или на подводных лодках с ядерным вооружением".

"В прошлом году размещение российских систем SSC-8 (9M729 в российской классификации) привело к расторжению договора о РСМД об отказе от ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Договор прекратил свое действие, так как США и другие партнеры по НАТО полагают, что размещением системы Россия нарушает соглашение. Система способна запускать крылатые ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками и имеют дальность действия более 2 тыс. км (...)", - пишет Der Spiegel.