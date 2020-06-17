Альянс против Вашингтона

Представители немецкой экономики и "Левой" партии Германии считают, что американские санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" противоречат международному праву, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В настоящий момент в Конгрессе США готовят новое ужесточение санкций в отношении газопровода. По мнению Клауса Эрнста, председателя комитета бундестага по экономике и бывшего руководителя "Левой" партии, и Михаэля Хармса, исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики, санкции повлекут за собой драматичные последствия. "Предприятиям, а также представителям госорганов двенадцати европейских стран грозят блокировка счетов и запреты на въезд, предостерегает Хармс. "Это противоречащее международному праву вмешательство в правовую систему Европы, и это прямое посягательство на суверенитет Германии. Против европейских компаний вводятся санкции за деятельность, которая законна и легитимна", - посетовал Эрнст".

"Причиной стал проект, продвигаемый в американском Сенате республиканцами и демократами, который угрожает санкциями всем, кто даже косвенно участвует в строительстве и обслуживании "Северного потока-2" - причем задним числом, начиная с 19 декабря 2019 года. Санкциями против трубоукладчиков США уже заставили дистанцироваться от проекта нидерландскую компанию с местонахождением в Швейцарии. Теперь последний участок должен быть достроен российским судном-трубоукладчиком, но США хотят воспрепятствовать и этому", - отмечает издание.

"Правительство ФРГ должно перестать деликатничать, - требует Эрнст. - Мы штат США или мы государство-сателлит США?". По его мнению, если не удастся предотвратить принятие санкционного закона, необходимо будет обдумать ответные санкции, например, введение импортных пошлин на сжиженный газ из США. Возможны также и санкции в отношении участвующих в продвижении законопроекта американских сенаторов. "Мы принципиально отвергаем экстерриториальные санкции и считаем их противоречащими международному праву", - сказал Хармс. Однако он подчеркнул: "Мы не поддерживаем требование об ответных санкциях". По его мнению, необходимо избежать санкционной спирали. (...) Однако правительство и Еврокомиссия должны защитить предприятия, которым грозят санкции, как в юридическом, так и в финансовом аспектах. Необходимо создать "щит", который обеспечит выплату компенсаций жертвам американских санкций", - передает Süddeutsche Zeitung.