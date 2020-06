17 июня 2020 г. Эллен Накашима и Крейг Тимберг | The Washington Post Российская операция по дезинформации использовала сфабрикованные документы, фейковые посты на 300 платформах, говорится в новом докладе "Согласно новому докладу, обнародованному во вторник, российские агенты использовали онлайн-подделки, фейковые посты в блогах и более 300 социальных сетей, чтобы подрывать противников и распространять дезинформацию о предполагаемых врагах во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах", - передает The Washington Post. "Перечень фигур, бывших целями агентов на протяжении 6 лет непрерывной, широкомасштабной деятельности, похож на список врагов президента России Владимира Путина: правительство Украины, Всемирное антидопинговое агентство, критик Кремля Алексей Навальный, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон", - пишет газета, ссылаясь на докладе исследовательской фирмы Graphika. "Клинтон в 2016 году называли MURDERER - "убийца". Политических конкурентов изображали как некомпетентных или алкоголиков. ВАДА, которое запретило России и многим ее спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2016 года, ложно обвиняли в сговоре с фармацевтическими компаниями", - сообщается в статье. "Несмотря на тесное сотрудничество с исследователями из многих социальных сетей, Graphika не смогла определить, какие элементы обширной разведывательной структуры в России ответственна за дезинформацию. Но мотив, по словам исследователей, был ясен - опорочить и разделять людей и организации, которые не нравятся Путину и рассматриваются как угрозы для его власти, особенно на Украине", - утверждается в публикации. "Исследователи назвали эту операцию Secondary Infektion ("Вторичная инфекция?), отсылая к Operation Infektion советской эры, в ходе которой распространялось ложное утверждение о том, что Соединенные Штаты создали вирус, вызывающий СПИД. "Если бы у Secondary Infektion был девиз, это были бы слова "разделяй и властвуй", - отметил Бен Ниммо, директор по расследованиям в Graphika. - Похоже, что общая цель операции состояла в том, чтобы разделить и дискредитировать страны и институты, на которые она нацеливалась, столкнув союзников друг с другом и вбив клин между кремлевскими критиками". "(...) Secondary Infektion была не такой эффективной, как более известные операции, такие как кампания, нацеленная на то, чтобы посеять разобщение в социальных сетях, проводимая Агентством интернет-исследований во время президентских выборов 2016 года, или кража агентами российской военной разведки электронных писем Демократической партии и кампании Клинтон, которые позже были размещены в интернете", - напоминает газета. (...) "Кампании в рамках Secondary Infektion включали фейковые новостные статьи и поддельные документы. Еще одной отличительной чертой было создание одноразовых учетных записей, которые использовались только один раз, а затем бездействовали. Такие одноразовые учетные записи затрудняют выявление тех, кто стоит за ними, и позволяют предположить, что это была работа разведывательного агентства, заинтересованного в сохранении секретности. Но это также препятствовало накапливанию аккаунтами подписчиков и набору популярности, ограничивая влияние операции", - сообщает издание. "Одним заметным исключением стала утечка ряда, по-видимому, подлинных документов о торговых переговорах между США и Великобританией на такой платформе, как Reddit, за несколько недель до всеобщих выборов в Британии (...)", - пишет издание. "В какой-то момент почти все платформы социальных сетей имели контент от Secondary Infektion, хотя большая его часть удалялась на фоне того, как Graphika (...) постепенно обнаруживала его - часто спустя годы после публикации материала. "Это демонстрирует, что мы все еще обнаруживаем "слепые пятна" в нашем понимании российского вмешательства и впереди нас еще ждет работа с тем, чтобы обеспечить должную готовность к защите выборов 2020 года, - заявила Камиль Франсуа, директор по инновациям Graphika. - Кто эти ребята и чего они на самом деле пытаются достичь: на эти вопросы мы пока не можем ответить. Это дезориентирует". "Но в целом достижения в рамках Secondary Infektion по вовлечению аудитории были незначительными. "В целом, - говорится в докладе, - из всех информационных операций, которые изучила Graphika, Secondary Infektion добилась наименьшего влияния (...). Из всех сотен фейковых историй и поддельных документов ничто не набрало значительной популярности в интернете". (...) Graphika неоднократно сталкивалась с комментариями под историями, публикуемыми в рамках Secondary Infection, в которых их высмеивали или клеймили как действия "русских троллей". (...) Источник: The Washington Post