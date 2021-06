17 июня 2021 г. Корреспондент | Le Nouvel Observateur Вспышка заражений Covid, вакцинация буксует... ситуация в России "драматическая" "(...) Русские жили так, словно они победили вирус. Но реальность взяла верх. Перед лицом вспышки заражений Covid в России власти усиливают меры по сдерживанию этой новой волны. Каникулы для москвичей, розыгрыш автомобилей за прививку и принудительные уколы для некоторых работников... власти уже не знают, как побудить население вакцинироваться, чтобы выйти из "драматической" ситуации", - пишет Le Nouvel Observateur. "(...) Таков парадокс российской вакцинации. Президент Владимир Путин с помпой объявил о выпуске первой вакцины "Спутник V" в августе 2020 года. По данным исследования, опубликованного в январе медицинским журналом The Lancet, вакцина против коронавируса эффективна на 91,6%", - говорится в статье. "(...) Тем не менее, россияне игнорируют вакцину, опасаясь препарата, разработанного властями. Многие наблюдатели изобличают продукт, используемый как "дипломатический инструмент", а не как средство иммунизации населения России. "То, как этим управляют, является скорее средством пропаганды и агрессивной дипломатии, нежели средство солидарности и медицинской помощи", - заявил 26 марта на канале France Info Жан-Ив Ле Дриан, министр по делам Европы и иностранных дел Франции. "(...) Цифры стремительно растут, особенно в столице, где в субботу, 12 июня, был зарегистрирован 6 701 новый случай коронавируса, что в пять раз превышает показатель, зарегистрированный 5 днями ранее. (...) "Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь", - серьезно заявил мэр Москвы в среду, 16 июня, на своем сайте. На сегодняшний день вакцинация, рассматриваемая как выход из тупика, в котором Россия, судя по всему, застряла в последние несколько недель, по-прежнему буксует из-за отсутствия добровольцев", - указывает издание. "(...) Согласно опросу, проведенному в апреле независимым институтом "Левада-Центр"*, 60% россиян не хотят прививаться, несмотря на научное подтверждение эффективности вакцины. Такая настороженность, по мнению The New York Times, проистекает из "смеси явно противоречивых факторов": "широко распространенного недоверия к властям" с одной стороны, и "пиара государства, описывающего вирус как уже побежденный или минимизирующего опасность ", с другой стороны. "(...) Столкнувшись с застоем кампании иммунизации, власти также решили "сделать все", чтобы побудить россиян пойти и привиться. В воскресенье мэр Москвы даже объявил об учреждении лотереи: у всех, кто получит первый компонент вакцины, есть шанс выиграть новую машину. Каждую неделю будут разыгрываться 5 автомобилей стоимостью около 1 млн рублей (11 500 евро) каждая. И мэр подчеркивает: "Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной - это собственное здоровье и душевное спокойствие". "Наконец, в среду власти Москвы и Подмосковья первыми в России объявили об обязательной вакцинации против Covid-19 работающих в сфере услуг. Таким образом, должны пройти вакцинацию сотрудники транспорта, магазинов, ресторанов, культурных заведений, салонов красоты, здравоохранения и образования, банков и т. д. Такое обязательство противоречит заявлениям, которые до сих пор делал президент Владимир Путин, так, в конце мая он счел "нецелесообразным" говорить об обязательной вакцинации и призвал население сделать прививку", - резюмирует Le Nouvel Observateur. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: Le Nouvel Observateur