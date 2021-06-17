Байден и Путин поднимают рейтинг друг друга - но недоверие по-прежнему велико

"Саммит США и России в Женеве подтвердил низкие ожидания от встречи. Конкретных договоренностей достигнуто почти не было, но, по крайней мере, американский президент больше не побуждает своего российского визави к атакам", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Хор комментаторов в преддверии Женевского саммита был довольно единодушен от Москвы до Вашингтона: ни с американской, ни с российской стороны не было особых надежд на уступки или изменение стратегии".

"Скепсис был вполне обоснован, - отмечает журналист Петер Расони. - С убежденностью и ясными заявлениями Джо Байден поставил себя в ряд тех американских президентов, которые считают глобальную приверженность демократии и свободе своей главной задачей. Владимир Путин, в свою очередь, в последние годы с растущей жесткостью пытался выбить из своего народа такие идеи. (...) Как здесь надеяться на сближение?".

"Впрочем, также очевидно, что двусторонние отношения достигли низшей точки. Усугубление конфликта было бы рискованным для обеих сторон. США борются со своим имиджем мировой державы, находящейся в упадке, на что указывают турбулентность президентства Трампа, уход из зон международных конфликтов или неумолимый подъем Китая. Путинский режим сталкивается с гораздо более серьезными проблемами: многолетняя экономическая стагнация, долгосрочное снижение спроса на нефть из-за изменения климата, а также упорное демократическое и протестное движение внутри страны. Обе стороны заинтересованы в стабильности", - указывает издание.

"Если судить по низким ожиданиям, то встреча не стала разочарованием. После нее Путин дал понять, что его нисколько не впечатлили американские обвинения в противоправных деяниях - от хакерских атак в США до заключения в тюрьму лидера оппозиции Навального. Байден повторил эти обвинения и дал понять, что если ситуация не улучшится, будут последствия. Это прогресс по сравнению с ситуацией при президенте Трампе, который прямо-таки побуждал Россию к совершению кибератак в США", - отмечает NZZ.

"Тем не менее, было правильно, что эти два человека встретились в Женеве, - полагает автор статьи. - Президент Байден поступил умело, предложив Путину встретиться в начале своего президентства и проведя встречу в Женеве в достойном формате, напоминавшем о великом соперничестве двух сверхдержав во времена холодной войны".

"Не отказываясь от собственных принципов, он тем самым сделал Путину подарок, который тот больше всего желает получить для легитимации собственной власти внутри страны: признание его на равных в качестве представителя крупной стратегической державы, какой некогда был Советский Союз. Путин с уважением отозвался об "опытном государственном деятеле" Байдене, который беседовал с ним в течение двух часов. И не забыл отметить, что вряд ли у кого-то еще есть возможность провести столько времени с американским президентом".

"Взамен Байден смог предстать перед избирателями в США в роли сильного президента, который угрожает Путину четкими последствиями - полная противоположность "сонному Джо", каким его пытался высмеять Дональд Трамп во время предвыборной кампании. Оба президента увеличили в Женеве свой символический капитал, - отмечает NZZ. - Поэтому в лучшем случае в обозримом будущем у них будет меньше необходимости обозначать свою силу дорогостоящими атаками и провокациями. После саммита в Женеве риск эскалации кризиса в отношениях между Россией и США, по крайней мере, не увеличился".

"Однако США не следует воображать, что они взяли под контроль непредсказуемый, раздражающий фактор Путина. Автократ знает, что недовольство внутри страны растет, а Россия теряет геополитический вес. Поэтому он будет продолжать напоминать о присутствии России на мировой арене с помощью колкостей, подрывных действий и демонстрации силы", - полагает NZZ.