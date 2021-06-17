Ученые получили аромат ванили из старых пластиковых бутылок

"Ванилин важен для пищевой и косметической промышленности. Исследователям удалось получить это ароматическое вещество из старых пластиковых бутылок. Этот метод может облегчить путь к выходу из ловушки пластикового мусора", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Исследователи Джоанна Сэдлер и Стивен Уоллес из Эдинбургского университета в Шотландии представили новую идею "апсайклинга" в научном журнале Green Chemistry. Они разработали процесс, при котором полиэтилентерефталат, используемый для производства бутылок, сначала расщепляется на основные составляющие - терефталевую кислоту. На втором этапе она с помощью бактерий превращается в ванилин. По производимому объему ванилин считается главным ароматизатором в мире и используется, в частности, в пищевой и косметической промышленности", - говорится в публикации.

"Ванилин можно получать из стручков ванили и биотехнологическими методами. Однако эти методы являются дорогостоящими и не могут удовлетворить мировой спрос на ароматизатор. Поэтому большая его часть синтезируется из химических веществ, получаемых из ископаемого топлива", - поясняет издание.

"Новый процесс может представлять собой альтернативный метод производства этого вещества. В нем используются генетически модифицированные бактерии E. coli. При увеличении температуры им удается превращать терефталевую кислоту в ванилин. По данным исследователей, в настоящее время коэффициент переработки составляет 79%. Однако планируется дальнейшая работа по увеличению этого показателя. Кроме того, планируется также масштабировать процесс для переработки большего количества пластика. Бактерии также можно модифицировать для производства других молекул, которые могут представлять интерес, например, для производства парфюмерии", - отмечается в публикации.

"Это первый пример использования биологической системы для преобразования пластиковых отходов в ценное промышленное вещество, и он может повлечь за собой очень интересные последствия для экономики замкнутого цикла", - надеется исследовательница Сэдлер. Ее коллега Уоллес говорит, что новая работа бросает вызов восприятию пластикового мусора как "проблемных отходов" и вместо этого демонстрирует возможность его использования в качестве "нового углеродного ресурса, из которого можно производить качественные продукты", - передает Der Spiegel.