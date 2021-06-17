Целенаправленная дискредитация Анналены Бербок

"Режим Путина нацелился на кандидата в канцлеры от партии "зеленых". Власти Германии также опасаются масштабных атак перед выборами", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Анналена Бербок - воссоединение Европы на плечах ее деда, служившего в вермахте?" - задается вопросом управляемый Россией телеканал RT DE на своем сайте. Кандидатке на пост канцлера от партии "зеленых" приписывают вынашивание отмеченных манией величия планов, как когда-то у Гитлера".

"С видимой тревогой в публикации говорится: "когда-то это пытались сделать римляне, Наполеон, и даже у немецких фашистов был план реорганизации европейского континента - предшественниками которого были планы вильгельмовской Германии по созданию под немецким влиянием "Срединной Европы". Бербок ведь не собирается ссылаться ни на одну из этих концепций - тем более, что все они в конечном итоге потерпели неудачу, и, вероятно, вряд ли можно говорить о "воссоединении"?", - передает издание.

"Эта статья, опубликованная в мае, является примером агитации путинского режима в преддверии выборов в бундестаг и парламенты земель. Органы безопасности с беспокойством наблюдают за тем, как Россия пытается вмешиваться с помощью дезинформации и кибератак", - говорится в статье.

"Возможны "разнообразные гибридные действия, направленные против интересов Германии, которые могут нанести ущерб социальной сплоченности, доверию к государственным институтам, политическому волеизъявлению и избирательным процессам", говорится в конфиденциальном докладе Федерального министерства внутренних дел, подготовленного к заседанию Конференции министров внутренних дел (IMK) в Русте, которое началось в среду. Основная тема встречи - происки России".

"Российские государственные СМИ, такие как RT DE, "играют заметную роль в преследовании интересов Кремля", говорится в документе. Россия рассчитывает, что нарративы, распространяемые через RT DE, будут подхвачены пользователями социальных сетей и распространяться дальше "с целью формирования негативных настроений". Одним из объектов агитации является Бербок. Путин невзлюбил ее из-за ее критики в адрес агрессивной политики России", - полагает издание.

"С момента ее выдвижения кандидатом в канцлеры в апреле RT DE "оперативно и неоднократно" делал Бербок, а также проект программы "зеленых" "предметом риторически жестких публикаций", говорится в документе. Федеральное министерство внутренних дел опасается "пропагандистской кампании".

"И не только этого, и не только в случае с "зелеными". "В частности, спецслужбы Российской Федерации используют инструмент операций "взлома и кражи данных", - предупреждает Федеральное ведомство по охране конституции (BfV). (...) BfV сравнивает эту опасность с масштабной атакой российских хакеров на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в преддверии выборов 2016 года. Электронные письма, опубликованные на Wikileaks, нанесли серьезный ущерб избирательной кампании Клинтон. Риск аналогичной кампании в Германии, очевидно, высок", - передает Der Tagesspiegel.

"В докладе ведомства, как и в докладе Федерального министерства внутренних дел, указывается на махинации российских кибервойск, которые американская охранная фирма FireEye называет Ghostwriter. Уже несколько месяцев хакеры атакуют личные почтовые ящики членов бундестага и земельных парламентов с помощью фишинговых электронных писем".

"Это затронуло около 80 политиков, в основном из партий ХДС/ХСС и СДПГ. По-видимому, группировка Ghostwriter хочет заполучить конфиденциальные данные, чтобы потом опубликовать их".

"Немецкие ведомства также предупреждают о связях России с отрицателями коронавируса и другими сторонниками теорий заговора. (...) Потенциальным "полем действия" для гибридных агрессоров из России и, возможно, других иностранных государств, считается также университетское сотрудничество, международные партнерства городов и деятельность соответствующей диаспоры в ФРГ", - передает Der Tagesspiegel.