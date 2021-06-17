Нервный Путин, спокойный Байден: о чем говорит их невербальный язык

"Историческая встреча Джо Байдена и Владимира Путина - это и саммит невербальной коммуникации, - пишет немецкое издание Die Welt. - Кто кого заставляет ждать и как долго? Кто выглядит более расслабленным? А кто прибывает с самым длинным кортежем?".

"Визуально первый саммит президента США Джо Байдена и Владимира Путина начался холодно и безучастно, - отмечает журналист Торстен Крауэль. - Российский президент выглядел нервным; уже его прибытие на женевскую виллу не совсем соответствовало сверхдержаве, но демонстрировало желание выглядеть хорошо. Сразу же после выхода из автомобиля Путин протянул руку президенту Швейцарии, дважды - и дважды швейцарец дал ему понять, что пожать друг другу руки лучше не перед входной лестницей на солнце, а на ступеньках в тени козырька".

"Байден прибыл туда на 15 минут позже Путина и с гораздо более длинным кортежем. Кортеж Путина состоял из 17 машин, почти демонстративно в нем отсутствовала машина скорой помощи, ведь кремлевский дзюдоист и хоккеист находится в прекрасной форме; в кортеже Байдена насчитывалось 38 машин, включая машину скорой помощи. Байден заставил президента Швейцарии ждать его почти минуту, кажется, разговаривая в лимузине по телефону, ведь Америка - сверхдержава. Но затем швейцарец без колебаний быстро пожал Байдену руку на солнце", - отмечает издание.

"(...)В ноябре 1985 года, когда Рональд Рейган и Михаил Горбачев тоже впервые встретились взглядами в Женеве, Рейган приехал на виллу первым - Горбачев, в отличие от Путина, не имел репутации человека, заставляющего собеседников ждать, поэтому Байден настоял на том, чтобы приехать последним, а не первым", - говорится в статье.

"Во время официального рукопожатия с Байденом Путин протянул руку гораздо дальше, чем президент США, а в библиотеке Путин инициировал короткую неформальную беседу, но сначала играл пальцами и двигал туда-сюда ногами. В какой-то момент Путин рассмеялся и выпятил грудь, это произошло во время борьбы прессы за доступ в зал; казалось, он был рад перевести дух", - комментирует Die Welt.

"В целом, однако, в первые несколько минут российский президент выглядел далеко не таким же расслабленным, как, например, во время своей первой встречи с Дональдом Трампом в гамбургском отеле на саммите G-20 в 2018 году. Оба президента производили впечатление, что им не очень комфортно в присутствии друг друга. Однако после встречи Путин назвал Байдена "опытным, взвешенным, профессиональным политиком". Это неудивительно. Ведь и Байдену, и Путину нужен успех", - говорится в статье.

"Байден знает о возмущении своей партии по поводу вмешательства Путина в предвыборную кампанию; он хочет предстать в роли нового шерифа, а не мягкотелого человека. Путин, со своей стороны, должен действовать в отношении Байдена, который назвал его "убийцей", так, чтобы не поставить под угрозу уважение со стороны некоторых олигархов и других сторонников режима. Российский президент также хочет продемонстрировать статус мировой державы перед скорым визитом к Си Цзиньпину. В Китае он не хочет выглядеть слабым".

"Байден уже пошел на уступки авансом, например, приняв недавно спорный газопровод "Северный поток-2". (...) Уступки Путина Байдену более незаметны, но их все же можно распознать. Например, под острым давлением США он перевел критика режима Алексея Навального в больницу, когда тот объявил голодовку, и сообщил об этом через своего пресс-секретаря. Это был первый случай, когда аппарат власти Путина использовал имя Навального, причем на официальном бланке. Это был сигнал Вашингтону о том, что Путин не игнорирует позицию Байдена", - полагает издание.

"Недавнее признание организации Навального "террористической" лишь внешне противоречит этому. Такое определение можно отменить. Москва и в прошлом посылала скрытые сигналы, когда видела в Вашингтоне угрозу своему положению как равной мировой державы. В 1970-х годах Кремль неожиданно разрешил российским евреям эмигрировать в Израиль, чтобы не ставить под угрозу ратификацию американским Сенатом договоров об ограничении вооружений", - напоминает Die Welt.