Эдварда Сноудена отправят в США, чтобы обменять на российского торговца оружием?

Есть вероятность, что Путин "подарит" Трампу разоблачителя, чья любовница-стриптизерка выкладывает в "Инстаграме" селфи в обнаженном виде, сделанные в их убежище

"Нашему изданию стало известно, что Эдвард Сноуден, разоблачивший секреты АНБ, может быть экстрадирован Владимиром Путиным в США в порядке обмена на преступника-россиянина", - пишет корреспондент Daily Mail Уилл Стюарт.

"Ширятся предположения, что Путин, возможно, готов отправить Сноудена на родину, чтобы поощрить восстановление испорченных отношений между Вашингтоном и Москвой. В то время как Линдси Миллс, подруга Сноудена, размещает в "Инстаграме" легкомысленные фото, ширятся признаки того, что Сноуден опасается: его могут выдать США", - говорится в статье.

Неназванный источник сказал корреспонденту: "Продвижением вперед мог бы стать обмен типа того, о котором договорились, когда Анна Чапман и другие агенты-нелегалы вернулись в Москву".

Источник также сказал: "Возможно, это будет включать в себя договоренность, что ни одна из сторон не будет стремиться к уголовному преследованию участников или вынесению им приговоров".

Газета напоминает: в феврале американский телеканал NBC привел слова неназванного высокопоставленного американского чиновника, "сказавшего, что Россия размышляет о выдаче Сноудена, чтобы "подлизаться" к Трампу".

По данным издания, в США Сноудену угрожает приговор к тысяче лет тюрьмы за государственную измену и огласку секретов АНБ.

Сноудену сообщили, что он может оставаться в Москве до 2020 года, но он явно встревожен, считает автор. "Недавно его адвокат Вольфганг Калек попросил Европарламент рассмотреть вопрос о предоставлении Сноудену политического убежища", - напоминает Стюарт.

Московский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что Сноуден спустя пять лет проживания в России может попросить российское гражданство, которое оградит его от экстрадиции в США.

"Поговаривают, что в числе преступников, чьи кандидатуры рассматриваются для этого спорного обмена, есть 50-летний Виктор Бут, осужденный торговец оружием", - пишет издание. В США Бута признали виновным в сговоре с целью убийства граждан США и поставок материально-технического обеспечения террористам.

"В Москве уважаемый журналист и политический аналитик Сергей Пархоменко утверждал, что Путин и Трамп ранее уже договорились об обмене Сноудена на Бута. Но это застопорилось ввиду политического климата, который сложился в США вокруг предполагаемых связей Трампа с Россией", - говорится в статье.

Со своей стороны, Кучерена уверяет, что у Москвы "нет юридических оснований для выдачи Сноудена". Кучерена добавил: "Мы все надеемся, что новый президент изберет сбалансированный подход к этому делу и примет правильное решение - прекратить уголовное преследование Эдварда Сноудена, человека, который любит Америку и скучает по ней".

"В России Сноуден принимает строгие меры предосторожности, опасаясь, что агенты США могут его похитить. Он живет в квартире вместе со своей подругой, бывшей стриптизеркой, которая регулярно приезжает к нему в Москву из США", - утверждает издание.

Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм по биографии Сноудена, говорит, что его подруга Линдси Миллс сыграла ключевую роль в превращении Сноудена из патриота в разоблачителя.