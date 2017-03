17 марта 2017 г. Сэм Джоунс и Макс Седдон | Financial Times Хакеры с лицензией "Предъявление обвинений четырем россиянам в среду в связи с атакой на Yahoo в 2014 году приподнимает завесу над одной из самых темных областей кибершпионажа: возвышением взломщиков-частников, умелых преступников, которым выдана лицензия на хакерскую деятельность", - пишут Сэм Джоунс и Макс Седдон, журналисты The Financial Times. Американские следователи отмечают, что двое из обвиняемых - Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин - высокопоставленные сотрудники ФСБ. Они дали добро на использование в преступных целях 500 млн паролей пользователей Yahoo в обмен на доступ к разведданным, в которых было заинтересовано российское правительство, утверждается в тексте обвинения. "Один высокопоставленный чиновник британской разведки сказал, что Россия способствовала созданию сети "современных приватиров" - с отсылкой на то, как в прошлом монархи выдавали разрешительные грамоты пиратам и наемникам, позволяя им грабить иностранные корабли", - говорится в статье. С такой оценкой согласен неназванный сотрудник американских спецслужб, заявивший, что "связи между российскими государственными ведомствами и преступными сетями в том, что касается агрессивных компьютерных действий, глубоки и продолжают развиваться". "Разведсообщество обеспокоено связями российских шпионов и криминальных группировок на протяжении месяцев или даже лет", - отмечают авторы. "Силовики и ОПГ в России так тесно взаимосвязаны, что в некоторых сферах их сложно разделить", - сказал в беседе с изданием Джеймс Льюис, старший вице-президент "Центра стратегических и международных исследования" (Вашингтон), а также бывший советник по кибербезопасности в Госдепартаменте. В частности, этот феномен наблюдается в киберпространстве. "Новым элементом является то, что долгое время российские спецслужбы использовали эти связи внутри России, а теперь начинают агрессивно прибегать к ним как к инструменту внешней политики", - сказал эксперт. Как рассказали корреспондентам западные чиновники, по их оценкам, "в России существуют по меньшей мере две дюжины преступных организаций, чей хакерский потенциал - на уровне или даже выше потенциала большинства правительств". "Отношения российских спецслужб с такими организациями укреплялись многие годы", - говорится в статье. Такой "симбиоз" заключается в том, что "преступникам особо не мешают, при условии, что они ведут свою деятельность за пределами России, а они в замен дают добро на привлечение своего потенциала в случае необходимости", пояснил в беседе с изданием Найджел Инкстер, ранее занимавший руководящую должность в британской разведке MI-6, а ныне работающий в "Международном институте стратегических исследований" (Лондон). "Использование таких посредников имеет значительные выгоды: они затрудняют противнику установление ответственных за атаку, а также предоставляют обширный и дешевый дополнительный источник компьютерной огневой мощи", - пишут авторы. Комментируя российские методы, Алина Полякова из аналитического центра "Атлантический совет" (Вашингтон) отметила: "Это не централизованный, идущий сверху процесс в китайском стиле. Они предпочитают работать в серых зонах". "Предъявив официальное обвинение Докучаеву и Сущину, американские правоохранители могут надеяться, что это в какой-то степени поможет сдерживанию" России, говорится в статье. По мнению Льюиса, это стало сигналом для России, но нужны и другие меры. "Россия продолжит свою деятельность, сохранив деловой подход, - предупредил эксперт. - Мне даже кажется, что в обозримом будущем их поведение в киберпространстве станет еще более вопиющим". Источник: Financial Times