17 марта 2017 г. Изабель Горст | Financial Times Из России с лофтами: роскошные апартаменты для продвинутых москвичей "Когда въезжаешь в Москву со стороны международного аэропорта "Шереметьево", вид фабрики "Большевик", здания XIX века из красного кирпича, служит обнадеживающим признаком для усталых путников: какими бы ужасными ни были пробки, они почти достигли центра города", - пишет Изабель Горст, журналистка The Financial Times. Кондитерская фабрика, процветавшая в советские времена, сейчас оказалась в числе многих промышленных объектов города, которые превращаются в офисы и дома для элиты. "Лофт" - новое модное слово на сайтах российских компаний по продаже недвижимости, рекламирующих огромные квартиры на бывших фабриках как естественную среду обитания для нового продвинутого класса молодых профессионалов", - рассказывает автор статьи. Жизнь на переоборудованных фабриках привлекательна для молодых россиян, более космополитичных и уделяющих внимание дизайну, чем старшее поколение, говорится далее. Десять лет назад типичным покупателем недвижимости премиум-класса в Москве был нефтяник лет 40-50, который останавливался на квартире в престижном районе, если в ней было "много просторных комнат и много просторных туалетов", рассказала Александра Синилова, директор отдела проектного консалтинга Savills в Москве. Более молодые клиенты, выходящие на рынок жилья класса премиум, заработали на это деньги в сфере IT, СМИ или благодаря частному предпринимательству, и, как правило, у них более креативный подход к пространству. "Это россияне, которые посетили Нью-Йорк или Чикаго или просто смотрели много современных американских фильмов, - сказала Синилова. - Они видели героев таких фильмов, как "Секс в большом городе", и хотят вести такой же образ жизни, только адаптированный к Москве". "Новая жизнь промзон соответствует планам мэра Москвы Сергея Собянина - он руководит программой возрождения города, направленной на создание гламурного жизненного пространства, конкурирующего с западными городами. Это означает больше парков, пешеходных зон, велодорожек и кафе. Однако волна строительства новых жилищных комплексов способствует спаду на московском рынке недвижимости", - отмечает автор. В индексе консалтинговой компании Knight Frank, который показывает эффективность первичных рынков недвижимости в 100 городах мира, Москва заняла 99-е место. Только Лагос и Нигерия получили худшие результаты, пишет издание. "Москва на данный момент не настолько привлекательна, как европейские направления, - отметил Эйдан Поттер, руководитель проекта жилого комплекса "Мосфильм" архитектурного бюро John McAslan+Partners. - Но большинство моих клиентов думают, что в этом году ситуация выглядит лучше и ожидают улучшения в следующем году". Хотя напряженные отношения между Россией и Западом уменьшили европейские инвестиции, покупатели из Китая и с Ближнего Востока активизируются на московском рынке жилья, пишет Горст. Китайцы пользуются популярностью у риэлторов, потому что они занимаются поиском недвижимости группами, часто покупая "пять, шесть или даже восемь квартир сразу", как сообщила Синилова. Однако их интересуют не лофты - китайцы обычно ищут квартиры в "новых зданиях с панорамными видами и привлекательным европейским дизайном", рассказала она. Источник: Financial Times