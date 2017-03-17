Как поменялось женское тело с 1957 года

"Женские фигуры значительно изменились за прошедшие 60 лет, и новое исследование подтвердило масштабы этих изменений", - пишет Рейчел Хоузи в британском издании Independent. В 1957 году рост средней британской женщины был 5 футов и 2 дюйма (примерно 157,5 см), вес - 9 стоунов и 10 фунтов (примерно 61,7 кг); она носила 3-й размер обуви (35,5 в европейской системе) и 12-й размер одежды (46-й)".

"Но при перемотке времени на 60 лет вперед выясняется, что мы стали больше", - говорится в статье.

"Сегодняшние британские женщины в среднем имеют рост 5 футов и 5 дюймов (примерно 165 см), весят 11 стоунов (примерно 69,9 кг), носят 6-й размер обуви (39-й) и 16-й размер одежды (50-й)", - пишет автор.

Но самым заметным является увеличение размера бюстгальтера: "60 лет назад женщины носили в среднем бра размера 34B (75 см под грудью, 2-й размер), тогда как сегодня - 36DD (80 см под грудью, 5-й размер)".

Эти статистические данные были собраны британской маркой нижнего белья Bluebella, которая изучила параметры меняющихся форм тела, используя информацию, подчерпнутую из модной индустрии, общественного опроса The British Bra Survey, Национальной статистической службы Великобритании и Национальной службы здравоохранения, говорится в статье.

"Но изменились не только женские тела - мы живем дольше и зарабатываем намного больше", - продолжает автор. Кроме того, "мы больше едим: в то время как наши предшественницы в 1957 году потребляли 1800 калорий в день, нынешние женщины поглощают в среднем 2300 калорий".

По словам руководителя марки Bluebella Эмили Бенделл, "средняя женщина" пережила трансформацию, превратившись из "вполне миниатюрной с достаточно маленькой грудью, по нынешним стандартам, в обладательницу более полного силуэта".

"Это поставило дизайнеров и производителей нижнего белья перед самыми настоящими вызовами", - отметила Бенделл. Однако, как подытоживает журналистка, "чем больше дизайнеры заботятся о женщинах со всеми размерами, тем лучше".