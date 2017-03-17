Микроволновки-шпионки - не такая уж фантастика: Европу ждет война с обыкновенной бытовой техникой

"Сегодня утром я первым делом проверил, нужно ли установить на смартфон какие-то обновления", - пишет в газете Independent Джулиан Кинг, комиссар ЕС по делам безопасности.

"Я без стеснения рекомендую всем начинать день с этого слегка занудного занятия. Почему? Потому что каждый из нас должен внести свой вклад в тихую, почти невидную битву, которая бушует в виртуальном кибермире", - отмечает автор.

Недавно сайт WikiLeaks опубликовал документы, которые предположительно доказывают, что ЦРУ старается эксплуатировать бреши в защите "умной" бытовой техники, чтобы собирать информацию. "Это неизбежно усилит наше настороженное отношение к бытовым приборам, которые способны общаться с нами, компьютерными приложениями и между собой по интернету", - пишет специалист.

По предположению автора, начинается новый, мрачный этап в отношениях человечества с технологиями.

"Разумеется, сейчас продолжаются резонные дебаты о доступе к информации для национальных спецслужб, преследующих конкретные цели по охране порядка. Но в более широком масштабе, как свидетельствует доклад Европола о серьезной и организованной преступности от 2017 года, криминальные синдикаты, действующие весьма изощренно, все чаще применяют киберсредства способами, которые затрагивают всех нас. Кибератаки превратились из "нишевой деятельности" технически подкованных гиков в широко распространенные "орудия производства" для мошенников", - говорится в статье.

По опасности и влиянию на жизнь людей лидируют криптовирусы - программы-вымогатели, которые шифруют файлы жертвы, сообщает автор.

"Европол указывает, что движущей силой организованной преступности является интернет-торговля товарами и услугами, которые запрещены законом. Интернет-мошенничество - ныне самое распространенное преступление в Великобритании", - говорится в статье. "Темный интернет", скрытый от традиционных поисковиков и браузеров, - настоящий восточный базар для преступников.

Автор предостерегает: при развитии "интернета вещей" есть риск, что криминальные хакерские атаки станут дешевле и проще. "В моем "умном" холодильнике и телевизоре коды безопасности установлены на заводе. Это заведомая брешь в безопасности, ситуацию надо менять", - пишет Кинг.

"Сотрудничая с коллегами во всех структурах Еврокомиссии, мы твердо намерены осуществить план, цель которого - снизить нашу уязвимость к киберугрозам, а именно: повысить устойчивость к атакам, укрепить безопасность на уровне разработок, активизировать борьбу с киберпреступностью, инвестировать в кибербезопасность (ожидается, что государственно-частное партнерство, начатое в прошлом году, к 2020 году привлечет 1,8 млрд евро инвестиций) и упрочить международное сотрудничество", - говорится в статье.