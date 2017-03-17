Новая съемка в Сирии запечатлела использование Россией "белого фосфора", заявляют активисты

"Видео и фотографии, которые, как утверждается, были сделаны недалеко от Алеппо в Сирии, показывают, что Россия использует боеприпасы на основе белого фосфора или термита для атаки на врагов режима Асада, заявляют активисты", - пишет Independent.

В кратком видеосюжете, переданном в редакцию газеты, видно, как "белый дым от огня вздымается над темной линией деревьев и зданий, а также слышны взрывы", пишет корреспондент Мэт Брумфильд. Оператор, находящийся за кадром, говорит, что видео показывает последствия "сброса фосфорных бомб с российских самолетов" на деревню Ум аль-Карамил в сельской местности на юге от Алеппо, сообщает автор.

Кроме того, говорится в статье, несколько фотографий, "как кажется, показывают характерные белые следы зажигательного оружия, спускающегося по воздуху, а также многочисленные маленькие воронки, судя по всему, выжженные в земле в сельской местности боевыми поражающими элементами".

Издание подчеркивает, что съемку не удается подтвердить из независимых источников. Пресс-секретарь российского посольства заявил: "Россия никогда не использовала запрещенное оружие или боеприпасы в Сирии", - и добавил, что "эти материалы, которые не могут быть подтверждены, публикуются на усмотрение и под ответственность их автора".

Хотя активисты в разговоре с изданием охарактеризовали вооружения как "белый фосфор", автор пишет, что "исследование Human Rights Watch говорит о том, что сирийско-российская коалиция склонна к использованию зажигательного термитного оружия - такие боеприпасы воспламеняются при приземлении и вызывают мучительные ожоги при контакте с кожей".

Съемка была сделана Али Хаммадехом, бывшим юристом, который стал медиаактивистом и работает вместе с сирийской правозащитной организацией "Белые каски", сообщает корреспондент. Материалы были переданы через другого сирийского юриста, который сейчас живет в немецком Дюссельдорфе, получив статус беженца.