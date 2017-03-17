Трамп действительно намерен "поучиться" у госпожи Меркель?

Для будущего ЕС и Запада в целом важно, чтобы самая влиятельная женщина-политик Европы и самый влиятельный мужчина-политик мира выстроили надежные рабочие отношения, пишут СМИ в преддверии первой встречи канцлера ФРГ и президента США. В плане политики они не сходятся по таким вопросам, как иммиграция и беженцы, воспрянувшая Россия, глобальные торговые соглашения и Евросоюз.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель за 10 лет стала самым важным союзником США в континентальной Европе и самым могущественным лидером в регионе на сегодняшний день", - пишет Трейси Вилкинсон в газете The Los Angeles Times. Будучи кандидатом в президенты США, Дональд Трамп высмеял политику открытых дверей Меркель по отношению к беженцам, назвав ее "катастрофой", подверг сомнению надежность канцлера и пригрозил ввести штрафные пошлины на импорт продукции немецкого автопрома.

"Как по форме, так и по сути эти два лидера - один взрывной и идущий на конфликт, другая непоколебимая и внимательная к деталям - являются полной противоположностью друг друга, - говорится в статье. - В плане политики они не сходятся по таким вопросам, как иммиграция и беженцы, воспрянувшая Россия, глобальные торговые соглашения и Евросоюз".

В пятницу Трамп примет Меркель в Белом доме. Наблюдатели ждут, что лидеры обсудят "усиление НАТО, сотрудничество в битве с терроризмом и "Исламским государством"*, а также предпримут шаги по разрешению конфликтов в Сирии и на Украине, куда вторглась Россия", говорится в статье.

Меркель, как напоминает Вилкинсон, встречалась с Владимиром Путиным чаще, чем какой-либо другой иностранный лидер, и "американские чиновники считают, что она в полной мере смогла отстоять свою точку зрения". На брифинге с журналистами на прошлой неделе высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что президент США "будет очень заинтересован узнать мнение канцлера относительно ее опыта взаимодействия с Путиным" и о том, "каково это иметь дело с русскими".

"Предыдущие администрации США воспринимали Германию как защитный барьер от российской агрессии в Европе, а также как скрепляющую силу американских и европейских санкций против Москвы в связи с ее захватом Крыма в 2014 году", - говорится далее. Когда Трамп намекнул, что он может смягчить санкции против России, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен публично предостерегла Вашингтон от попытки заключить сепаратную сделку с Москвой. После этого чиновники из администрации заявили, что санкции останутся в силе.

В ходе первой встречи с Дональдом Трампом Меркель предстоит ходить по острию бритвы - в двусторонних отношениях успело накопиться достаточно тем с конфликтным потенциалом, замечает обозреватель Die Welt Клеменс Вергин.

"В преддверии визита администрация Трампа сохраняет удивительную сдержанность. Трамп - такова официальная позиция - хочет послушать и поучиться у госпожи канцлер", - говорится в статье. Вергин цитирует американского чиновника, пожелавшего сохранить инкогнито: "Президент заинтересован в том, чтобы познакомиться с позицией Меркель по взаимодействию с Путиным", а также прислушаться к ее советам о путях решения конфликта на Украине.

Другую потенциально конфликтную тему - требований Вашингтона об увеличении оборонного бюджета Германии - Берлин попытался сделать бесконфликтной заранее, говорится в статье: "В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года канцлер и министр обороны ФРГ выразили готовность увеличить военные расходы".

В лице Меркель и Трампа, продолжает Вергин, встретятся два совершенно разных политика - "импульсивный, строчащий "твиты" американский президент, склонный к неконтролируемым вспышкам гнева и мало интересующийся деталями управления государством, к тому же жестко критиковавший миграционную политику Меркель, и не теряющая самообладания, здравомыслящая сдержанная немка, которая может гордиться тем, с какой ловкостью она разбирается в различных вопросах".

"Трамп - не первый политик мирового уровня, демонстрирующий неугомонность или нарциссизм, с которым Меркель имеет дело. Как-то ей удалось справиться и с экс-президентом Франции Николя Саркози, и с итальянцем Сильвио Берлускони. Однако, - признает немецкий журналист, - уровень Соединенных Штатов на мировой арене несопоставим с уровнем партнеров Германии по ЕС, что, несомненно, усложняет задачу Меркель".

"Больше всего Европу беспокоит сохраняющаяся неясность относительно будущей политики Трампа в отношении России. Отчасти это объясняется отсутствием ответов на многие вопросы, касающиеся связей предвыборного штаба Трампа с Москвой, отчасти - тем восхищением, с которым Трамп, похоже, относится к Путину. Однако (...) в Белом доме уже поняли, что политика на российском направлении становится ахиллесовой пятой нового президента. Это немного упростит Меркель задачу убедить Трампа принимать во внимание интересы ЕС и Восточной Европы в отношениях с Путиным", - считает обозреватель.

Другими острыми темами будут торговый дефицит США с Германией, вопросы международной торговли, а также намерение администрации Трампа ввести новую систему налогов, которая приведет к удорожанию импорта и позволит облегчить экспорт. Для немцев эта тема представляет живейший интерес, сообщает журналист.

"В некоторых СМИ Меркель уже провозгласили новым лидером свободного мира, что вряд ли понравится Трампу, да и значительно превосходит возможности самой Германии. Госпоже канцлер предстоит продемонстрировать ловкость владения психологическими приемами и донести до Трампа позицию Германии так, чтобы не задеть его чувствительное эго и не вызвать бурю гнева. Для будущего Запада и Европы важно, чтобы самая влиятельная женщина-политик Европы и самый влиятельный мужчина-политик мира выстроили надежные рабочие отношения", - резюмирует Вергин.

Обозреватель внешнеполитического блога The Washington Post Ишан Тарур пишет: "Трамп находится на переднем крае новой тенденции в западной политике - популистского вызова сложившейся ситуации, коренящегося в этническом национализме. Меркель, напротив, является фактическим стражем либерального порядка, когда-то созданного США".

"Задачей Меркель будет оспорить взгляды Трампа, не настроив его против себя", - написал о предстоящей встрече в Вашингтоне журналист Politico Мэтью Карнитшниг. Тарур в этой связи предлагает корреспондентскому корпусу напомнить Трампу о некоторых реалиях, когда он и Меркель выступят на совместной пресс-конференции в пятницу, задав несколько "неудобных вопросов".

1. "Вы все еще придерживаетесь более ранних заявлений о том, что НАТО "устарело"? Если это так, думали ли вы о выведении десятков тысяч американских солдат, размещенных в Германии?"

2. "Учитывая то, что вы говорили ранее, кого вы считаете более надежным партнером - Меркель или российского президента Владимира Путина?"

3. "Когда канцлер Меркель и ее коллеги выражают обеспокоенность по поводу российского вмешательства в Европе, разделяете ли вы их опасения?"

4. "Канцлера Меркель также беспокоят "фальшивые новости", но, в отличие от вас, она не навешивает этот ярлык на рядовые СМИ. Она усматривает угрозу со стороны ботов в социальных сетях, троллей и маргинальных сайтов, размещающих журналистские "утки". Вы согласны с тем, что последнее является настоящей проблемой?"

5. "Исход парламентских выборов на этой неделе в Нидерландах рассматривается как подтверждение статус-кво и отказ поддержать голландского крайне правого лидера Герта Вилдерса, который приветствовал вас. Канцлер Меркель поздравила голландского премьер-министра Марка Рютте. А вы?"

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