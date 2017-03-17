Отношения с Россией вызывают внешнеполитические дебаты

"Отстаивание тех или иных дипломатических решений вдохновлено принципами независимости и равновесия, унаследованными от голлизма", - пишет журналист французской Le Monde Марк Семо.

"Президентские выборы не выигрываются на внешней политике, даже если эта область занимает значительную часть времени главы государства. Хотя обстановка в Европе побуждает к ясно выраженным точкам зрения, серьезные дипломатические решения, упомянутые в программах главных кандидатов, остаются весьма неопределенными: в них содержатся перечисления угроз и явное или скрытое напоминание о великих принципах независимости и равновесия, унаследованных от голлизма. Такие вопросы, как война в Сирии и, в еще большей степени, отношения с Россией, вносят наибольший раскол в ряды левых и правых и лучше всего выявляют мировоззрения различных кандидатов", - говорится в статье.

"Россия является решающим фактором в балансе сил, который может усмирить глобализацию", - заявила Марин Ле Пен 23 февраля в большой речи о "международной политике Франции в мультиполярном мире", подчеркивая, что эта страна "подвергается нападкам со стороны Евросоюза и Франции, поставленной в вассальную зависимость".

Тон Эммануэля Макрона в отношении Москвы, напротив, весьма жесткий, говорится далее. "Россия Владимира Путина ведет опасную политику, без колебаний попирающую нормы международного права", - записано в его программе, которая обращена к "миру угроз и возможностей". Кибератаки против сайта движения "Вперед!", приписываемые российским хакерам, способствовали ужесточению позиций бывшего министра экономики. И если он напоминает о необходимости диалога с Россией, как и с Турцией или со странами Ближнего Востока и Персидского залива, то подчеркивает, что диалог должен быть "требовательным", в частности в сфере прав человека и основных свобод", - передает Семо.

"Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон оспаривает пальму первенства у Марин Ле Пен в качестве русофила, - считает автор статьи. - В интервью изданию Les Echos 13 марта он выразил обеспокоенность тем, что "Россия отклоняется от курса и движется в неверном направлении", но ответственность за это возложил на Евросоюз. "Мы изначально вели неправильную политику по отношению к России, - уточнил он, - то есть мы оттолкнули Россию, наложили на нее санкции".

"Программа социалиста Бенуа Амона, помимо европейских вопросов, лишь второстепенно затрагивает большие международные цели и задачи, - говорится в статье, - но в своих высказываниях он, не колеблясь, во всеуслышание изобличает "агрессивный империализм России, к которому надо относиться с твердостью и без всякого снисхождения".

В противоположность ему Жан-Люк Меленшон призывает установить "нормальные отношения с русскими и быть свободными от комплексов". "Для Франции русские являются партнерами, а не врагами. И никогда ими не были! Каким бы ни был их политический режим. Командует здесь геополитика. Она заставляет нас договариваться с русскими", - передает его позицию автор.