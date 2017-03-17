Ох уж эти тролли, "пришедшие с холода"

"Среди инструментов влияния, используемых Россией, присутствуют батальоны "интернет-операторов", которым платят за обрушивание потоков злобных комментариев в соцсетях, пишет журналистка Le Monde в Москве Изабель Мандро в продолжение серии материалов под заголовком "Информационные войны Кремля".

"Тролли - третий оплот "информационной войны", развернутой в России, после кибератак и контроля за информацией. Их деятельность состоит в наводнении социальных сетей комментариями, способными повлиять на общественное мнение и вызвать спор", - говорится в статье.

Российский журналист, редактор Moscow Times, эксперт в области СМИ Алексей Ковалев создал в 2015 году в России сайт Noodleremover.news, чтобы гнаться по пятам за "фейковыми новостями" - фальшивой информацией, которая неотделима от деятельности троллей, и "снимать лапшу с ушей". На сей раз, при поиске источников троллинга, связанного с маршем памяти Бориса Немцова, больше всего его удивила попытка принять на работу его самого, когда вступил в контакт с одним из авторов комментария", - передает Мандро.

"Обычно, - хвастается собеседник Ковалева, - оплата от 70 тыс. рублей (примерно 1160 евро) в месяц. В этом месяце я заработал 130 тысяч (2160 евро). Я показал хорошие результаты по Украине". Это довольно значительное вознаграждение для России, где средняя зарплата преподавателя университета не превышает 55 тыс. рублей, - поясняет читателям Мандро. - И подтверждение того, что резкие комментарии с критикой московского марша памяти, распространявшиеся в рунете, были отнюдь не спонтанными".

"Тролль бывает не только российским. Он может быть китайским, американским или европейским. Но его быстрый взлет при Владимире Путине - на волне появления в России "фабрик троллей", настоящих заводов по производству информации, где тролли круглосуточно трудятся своими маленькими ручками, - усиливает обеспокоенность на Западе", - указывает Мандро.

"Российские тролли идут и на экспорт, - продолжает журналистка: - в частности, в украинском конфликте они противопоставляют пророссийских сепаратистов украинской армии на востоке страны, забрасывая сайты различных СМИ и социальные сети озлобленными комментариями, порой даже с фотомонтажами о так называемых зверствах Киева".

В отчете, профинансированном НАТО, исследователи также подчеркивают язвительность комментариев, связанных с катастрофой MH17, малазийского лайнера, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года. Они служат для "создания неразберихи по поводу того, что произошло на самом деле, при этом написаны так, чтобы сложно было утверждать, что все срежиссировано", отмечает Мандро.

Далее в отчете говорится: "Тот факт, что троллинг не упомянут в официальной стратегии государства, позволяет России весьма правдоподобно отрицать все обвинения в этой области. Она также может заявлять, что обвинения в троллинге являются составной частью западной информационной войны, направленной против нее".

"По сути, ничто не позволяет утверждать, что президентская администрация непосредственно в это вовлечена. Деятельность проплаченных троллей - это уровень низших эшелонов, муниципальных или региональных властей, и она в первую очередь делегирована молодежным политическим движениям, приближенным к власти", - полагает Мандро.

В 2005 году появилось молодежное движение "Наши". "Оно недолго просуществовало, - сказал Ковалев, - но очень скоро возникла новая инициатива: два руководителя "Наших" - Руслан Гаттаров и Владимир Бурматов - и их клоны начали наводнять комментариями самую популярную в России блог-платформу LiveJournal".

"В 2012 году российская хакерская группировка "Шалтай-Болтай", также известная как "Анонимный интернационал", взломала личную почтовую переписку двух высокопоставленных чиновников, отвечающих за молодежный сектор, и этот взлом разоблачил вербовку блогеров, которым платят за комментарии по 85 рублей (2 евро) за штуку. Тогда не было речи о том, чтобы убедить интернет-пользователей в справедливости политики Кремля, - надо было дискредитировать любой вид дискуссии", - сообщает журналистка.

Газета Le Monde провела эксперимент во время пика атаки троллей в первые месяцы после убийства Бориса Немцова 27 февраля 2015 года. Тогда аккаунт в Twitter автора этих строк, корреспондентки в Москве, был осажден едкими комментариями - "Ева, волчица СС" - и ее имя было занесено в списки "русофобов" и "нацистов". Потом вдруг сразу все прекратилось. Тролли исчезли или выбрали другие мишени.

"Тем временем этот сектор профессионализируется. На пороге конфликта на Украине и аннексии Крыма появились "фабрики троллей", - говорится в статье. Александра Гармажапова, журналистка независимого издания "Новая газета" в Санкт-Петербурге, одной из первых раскрыла их существование в 2013 году, после того как прочла маленькое объявление о том, что "требуются интернет-операторы для составления комментариев в интернете", средняя оплата 25960 рублей (432 евро) в месяц. Журналистка подробно описала встречу, которая проходила в огромном белоснежном коттедже, расположенном "напротив вокзала в Ольгино" - пригороде Санкт-Петербурга.

"В здании охранник, вход через турникеты. Внутри кабинеты с надписями "блогеры", "отдел быстрого реагирования", "журналисты", "отдел специалистов социальных сетей". Десятки молодых людей работают там по сменам днем и ночью", - передает Мандро.

"Александра Гармажапова с подругой проходили собеседование при приеме на работу у Алексея Сосковца, члена молодежного движения партии власти "Единая Россия" и организатора всевозможных фестивалей для мэрии", - говорится в статье.

"Посты бывают разные - социальные, бизнес, политические и тому подобное. Это можно делать роботами, но роботы делают свою работу механически, и иногда система типа "Яндекса" их банит, - объяснял он. - Пишете комментарий от себя с указанным нами вектором. Например, про G-20 (саммит прошел несколько дней спустя в Санкт-Петербурге, в сентябре 2013 года) можно написать, что это очень почетно для России, но создает помехи и пробки в городе". "Требуется ли от меня как от тролля вступать в дискуссию?" - спросила Александра Гармажапова. "Где-то требуется, где-то нет... Вы отвечаете на шесть строчек. По нормам нужно писать около 100 комментариев в день".

"Каждый из "интернет-операторов" сначала должен был перевоплотиться в какую-то личность - мужчина или женщина, студент, спортсмен, служащий - а потом впрячься на основе списка определенных тем в дискредитацию украинского правительства - это главная мишень, а также смешивать с грязью "антироссийские" международные санкции, администрацию Обамы, Евросоюз, и при этом превозносить российскую экономику или законы об образовании. Владение иностранным языком шло в плюс", - передает Мандро.

Ныне, после многократных переездов, эта "фабрика троллей" исчезла из глаз, говорится в статье.